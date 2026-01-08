محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تا اواسط وقت فردا جوی پایدار بر روی استان حاکم خواهد بود که سبب افزایش غلظت آلایندهها، غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی بزرگ همچنین وقوع مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق بهویژه جادههای مواصلاتی میشود.
وی افزود: از اواسط وقت فردا تا اوایل روز یکشنبه بهویژه روز شنبه، استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که پیامد آن رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان بهخصوص نیمه شمالی نیمه شرقی، وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در مناطق جنوبی غربی مرکزی، احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط و همچنین بارش برف در ارتفاعات خواهد بود.
سبزهزاری گفت: شمال خلیج فارس در این ایام مواج پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: در شبانهروز گذشته گتوند با دمای ۲۴.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۰.۹ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدند.
وی افزود: اهواز در همین مدت به بیشینه دمای ۲۲.۳ و کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
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