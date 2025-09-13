محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، تا پایان هفته جاری نوسانات یک تا دو درجهای دما در سطح استان پیشبینی میشود.
وی افزود: امروز وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان با شدت متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود که احتمال وقوع گردوخاکهای محلی و موقتی را در این مناطق افزایش میدهد.
سبزه زاری بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود. همچنین تا ظهر روز چهارشنبه، جریانات جنوبی بهصورت متناوب موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، جنوبشرقی و بخشهایی از مناطق مرکزی استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان توضیح داد: در شبانهروز گذشته، گتوند با دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. اهواز نیز در همین بازه زمانی به بیشینه دمای ۴۳.۸ و کمینه دمای ۲۵.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
