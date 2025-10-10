محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا، وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان شدت خواهد گرفت و در برخی نقاط با تندبادهای لحظه‌ای همراه خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال وقوع گرد و خاک محلی افزود: در این مدت، شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود و شرایط جوی ناپایدار می‌تواند موجب اختلال در فعالیت‌های دریایی شود.

سبزه‌زاری همچنین از کاهش دمای یک تا دو درجه ای در سطح استان طی فردا خبر داد و گفت: این کاهش دما در اغلب نقاط استان قابل توجه خواهد بود.

در گزارش شبانه روزی هواشناسی، آبادان با دمای ۴۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۱.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان اعلام شدند. همچنین اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۱۹.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.