  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

هشدار وزش باد و گرد و خاک در خوزستان؛ شمال خلیج فارس مواج می‌شود

هشدار وزش باد و گرد و خاک در خوزستان؛ شمال خلیج فارس مواج می‌شود

اهواز - اداره‌کل هواشناسی خوزستان از افزایش سرعت باد، احتمال وقوع گرد و خاک محلی و کاهش دما در استان خبر داد؛ پدیده‌هایی که می‌توانند بر زندگی روزمره تأثیرگذار باشند.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا، وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان شدت خواهد گرفت و در برخی نقاط با تندبادهای لحظه‌ای همراه خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال وقوع گرد و خاک محلی افزود: در این مدت، شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود و شرایط جوی ناپایدار می‌تواند موجب اختلال در فعالیت‌های دریایی شود.

سبزه‌زاری همچنین از کاهش دمای یک تا دو درجه ای در سطح استان طی فردا خبر داد و گفت: این کاهش دما در اغلب نقاط استان قابل توجه خواهد بود.

در گزارش شبانه روزی هواشناسی، آبادان با دمای ۴۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۱.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان اعلام شدند. همچنین اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۱۹.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد خبر 6617494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها