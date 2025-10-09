به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد امروز پنجشنبه اعلام کرد: ما از توافق میان اسرائیل و حماس برای آغاز آزادسازی اسیران و خروج نیروها استقبال می‌ کنیم. از تلاش‌های مصر، قطر و ترکیه برای دستیابی به این توافق قدردانی می‌ کنیم.

نخست وزیر سوئد در این ارتباط اضافه کرد: این توافق باید با کمک‌ های بشردوستانه به غزه همراه شود و به برقراری آتش‌ بس دائمی منجر شود. این توافق باید راه را برای راه‌ حل (موسوم به) دو دولتی برای حل این درگیری ها هموار کند. سوئد آماده است تا در این روند مشارکت کند.