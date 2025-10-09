  1. بین الملل
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

نخست وزیر سوئد: توافق باید به آتش‌بس دائم در غزه منجر شود

نخست وزیر سوئد: توافق باید به آتش‌بس دائم در غزه منجر شود

نخست وزیر سوئد در سخنانی اعلام کرد: توافق باید به آتش‌بس دائم در غزه منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد امروز پنجشنبه اعلام کرد: ما از توافق میان اسرائیل و حماس برای آغاز آزادسازی اسیران و خروج نیروها استقبال می‌ کنیم. از تلاش‌های مصر، قطر و ترکیه برای دستیابی به این توافق قدردانی می‌ کنیم.

نخست وزیر سوئد در این ارتباط اضافه کرد: این توافق باید با کمک‌ های بشردوستانه به غزه همراه شود و به برقراری آتش‌ بس دائمی منجر شود. این توافق باید راه را برای راه‌ حل (موسوم به) دو دولتی برای حل این درگیری ها هموار کند. سوئد آماده است تا در این روند مشارکت کند.

