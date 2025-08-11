محکومیت گسترده جهانی درپی شهادت ۵ خبرنگار الجزیره در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، اقدام رژیم صهیونیستی در ترور پنج خبرنگار این شبکه قطری که در حمله هوایی اسرائیل در شهر غزه رخ داد، با محکومیت گسترده مقامات بینالمللی و وزرای خارجه برخی کشورها روبهرو شده است.
در همین راستا، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد: ما قتل پنج خبرنگار الجزیره در غزه را قویاً محکوم میکنیم.
از سوی دیگر، عوفر برونشتاین مشاور رئیسجمهور فرانسه نیز در گفتگو با الجزیره اظهار داشت: حیات خبرنگاران باید همواره حفاظت شود و ما آنچه رخ داده را به شدت محکوم میکنیم.
وی همچنین افزود: از اسرائیل میخواهیم مرزها را برای خبرنگاران باز کند تا بتوانند به انجام وظایف حرفهای خود ادامه دهند.
در همین حال، وزیر مشاور انگلیس در امور خاورمیانه بدون اشاره به حمایت کشورش از جنایت صهیونیستها در غزه گفت: کشته شدن پنج خبرنگار الجزیره و هدف قرار گرفتن مکرر خبرنگاران در غزه بسیار نگرانکننده است.
وی تاکید کرد: خبرنگاران در غزه با به خطر انداختن جان خود، اخبار را از خطوط مقدم جنگ منتقل میکنند.
وزارت امور خارجه اردن نیز در بیانیهای رسمی اعلام کرد: اردن قویاً به حملات اسرائیل علیه خبرنگاران و تصویربرداران الجزیره در غزه اعتراض دارد و این اقدامات را محکوم میکند.
این وزارتخانه افزود: ما این حملات را به عنوان جنایتی جنگی تلقی میکنیم و خواستار محاکمه و پاسخگویی عاملان آن هستیم.
از سوی دیگر، وزیر امور خارجه سوئد با اشاره به وضعیت وخیم در غزه گفت: وضعیت در غزه همچنان فاجعهبار است و من درخواست تعلیق بخش تجاری توافق شراکت با اسرائیل را دادهام.
گفتنی است که روز دوشنبه «أنس الشریف» و «محمد قریقع» دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره «ابراهیم ظاهر» (تصویربردار)، «مؤمن علیوه» (تصویربردار)، «محمد نوفل» (دستیار تصویر بردار) و «محمد الخالدی» در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در محوطه بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.
نظر شما