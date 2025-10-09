واکنش مقامات آلمان، دانمارک، نروژ و اسپانیا به توافق توقف جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فردریش مرتس صدراعظم آلمان امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: برای اولین بار پس از مدت‌ها، افقی واقعی برای صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) وجود دارد. ما از همه طرف‌ ها می‌ خواهیم تا به تعهدات خود عمل کنند، جنگ را متوقف کنند و راه را برای صلح پایدار هموار کنند.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه دانمارک گفت: آزادی اسیران، برقراری آتش‌ بس و ارائه کمک‌ های بشردوستانه برای غزه در اولویت هستند. توافق غزه گام اول است و دلیلی برای خوش‌ بینی در مورد توافقات بیشتر در آینده وجود دارد.

نخست وزیر نروژ نیز گفت: ما آماده‌ایم تا در تلاش برای برقراری صلح پایدار و زندگی شرافتمندانه برای فلسطینی‌ ها و اسرائیلی‌ ها مشارکت کنیم.من از قطر، مصر و ترکیه به خاطر کمک‌ های ارزشمندشان برای دستیابی به توافق آتش‌ بس در غزه قدردانی می‌کنم.

نخست وزیر اسپانیا هم در این خصوص اعلام کرد: ما از اخبار خاورمیانه (غرب آسیا) استقبال می‌کنیم و اطمینان داریم که این آغاز یک صلح عادلانه و پایدار است. زمان گفتگو، کمک به غیرنظامیان و عدالت فرا رسیده است تا جنایاتی که شاهد آن بوده‌ایم هرگز تکرار نشوند.