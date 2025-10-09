به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات مربوط به توافق آتش‌بس در غزه و به‌دنبال آن کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، در کنار توقف مذاکرات صلح در اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه که می‌تواند صادرات نفت این کشور را محدود کند، سبب شد قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه (۱۷ مهرماه) بدون تغییر باقی بماند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۴۳ دقیقه صبح روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با ۱۲ سنت کاهش به ۶۶ دلار و ۱۳ سنت به ازای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۴ سنت افت، ۶۲ دلار و ۴۱ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

شبکه قاهره تی‌وی وابسته به دولت مصر گزارش داد که توافق آتش‌بس غزه پس از امضا در شهر شرم‌الشیخ، از ساعت ۹ شب به وقت گرینویچ (بعدازظهر به وقت محلی) به‌طور رسمی اجرایی شد.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد که این توافق تنها پس از تصویب ازسوی کابینه که قرار است در روز پنجشنبه تشکیل جلسه دهد، اجرایی می‌شود.

بر اساس این توافق، جنگ متوقف می‌شود، رژیم صهیونیستی تا حدودی از غزه عقب‌نشینی می‌کند و حماس گروگان‌ها را در ازای زندانیان فلسطینی در اسارت، آزاد خواهد کرد.

کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان ارشد مؤسسه ریستاد انرژی در یادداشتی گفت: توافق صلح یک پیشرفت بزرگ در تاریخ اخیر خاورمیانه است و پیامدهای آن برای بازارهای نفت می‌تواند گسترده باشد که از احتمال کاهش حمله‌ حوثی‌ها در دریای سرخ گرفته تا افزایش احتمال توافق هسته‌ای با ایران و سرانجام احتمال افزایش صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی ایران را شامل می‌شود.

وی افزود: تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس پیش‌تر با شکست روبه‌رو شده است.

جنگ غزه به‌دلیل خطر بالقوه برای عرضه جهانی در صورت تبدیل جنگ به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر، از قیمت نفت حمایت کرده است.

مایکل مک‌کارتی، مدیرعامل مؤسسه سرمایه‌گذاری «مومو استرالیا و نیوزیلند»، گفت: بعید است آتش‌بس غزه تغییری در عرضه نفت در خاورمیانه ایجاد کند، زیرا هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) به اهداف لغو کاهش عرضه داوطلبانه دست نیافته‌اند.

هشت عضو اوپک‌پلاس روز یکشنبه (۱۳ مهر) در نشستی تصمیم گرفتند برای ماه نوامبر هم روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای به بازارهای جهانی بازگردانند، که کمتر از انتظارها بازار بود و نگرانی‌های مربوط به عرضه بیش از حد را کاهش داد.

قیمت‌ها روز چهارشنبه حدود یک درصد افزایش یافته بودند و به بالاترین حد خود در یک هفته گذشته رسیدند، زیرا سرمایه‌گذاران، پیشرفت متوقف‌شده در توافق صلح اوکراین را نشانه‌ای از ادامه تحریم‌ها علیه روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، برای مدتی دانستند.

در همین حال، طبق گزارش روز چهارشنبه (۱۶ مهر) اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع فرآورده‌های نفتی عرضه‌شده در این کشور، که نشان‌دهنده مصرف نفت ایالات متحده است، هفته گذشته به ۲۱ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین مقدار از دسامبر ۲۰۲۲ به شمار می‌آید

تحلیل‌گران بانک جی‌پی مورگان اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در ماه اکتبر با روندی ملایم‌تر آغاز شد، زیرا شاخص‌های پرشمار مصرف، از جمله ورود کانتینرها به پایانه لس‌آنجلس، مسافت پیموده شده از سوی کامیون‌ها در آلمان و توان عملیاتی کانتینرها در چین، نشان از تعدیل فعالیت‌ها داشت.

تحلیل‌گران بانک آمریکایی جی‌پی مورگان گفتند که تقاضای جهانی نفت در هفت روز نخست اکتبر به‌طور میانگین ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بود که روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نسبت به سطح سال گذشته افزایش یافته، اگرچه روزانه ۹۰ هزار بشکه کمتر از برآوردهای جی‌پی مورگان است.