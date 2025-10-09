  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

جدیدترین اقدامات تحریمی آمریکا در ارتباط با ایران

دولت آمریکا طی روز گذشته و امروز به بهانه های مختلف اقدام به اعمال تحریم های جدید در ارتباط با ایران کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، وزارت خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از ۵۰ شخص و نهاد و کشتی مرتبط با فروش محموله های نفتی و گاز مایع ایران را تحریم کرده است.

در این گزارش آمده است که این شبکه روند صادرات میلیاردها دلار از محموله های مذکور را تسهیل کرده است.

همچنین وزارت بازرگانی آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ۱۶ شرکت چینی را به لیست تحریم های مربوط به صادرات و مجوزها اضافه کرده است. این وزارت خانه مدعی شد که شرکت های مذکور روند خرید تجهیزات ساخت پهپادهای مورد استفاده هم پیمانان ایران مانند یمن را تسهیل کرده اند.

این وزارت خانه اضافه کرد که در مجموع ۲۹ شرکت که مقر آنها در چین، ترکیه و امارات است را به همین بهانه تحریم کرده است.

شرکت های مذکور به لیست شرکت هایی که فعالیت های آن ها در تضاد با منافع امنیت ملی آمریکا به شمار می رود اضافه شده اند.

