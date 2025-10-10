قیمت برنت ۶۵ دلار و ۱۶ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت تغییر چندانی در اولین ساعات تجارت در روز جمعه در آسیا نداشته است. نفت بیش‌از ۱ درصد در معاملات روز گذشته کاهش قیمت داشت. توافق رژیم صهیونیستی و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه ریسک پذیری در بازار را کاهش داده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶ سنت معادل ۰.۰۹ درصد کاهش به ۶۵ دلار و ۱۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳ سنت معادل ۰.۰۵ درصد کاهش ۶۱ دلار و ۴۸ سنت معامله می‌شود.

رژیم صهیونیستی و حماس در روز پنجشنبه در نخستین مرحله از طرح ترامپ برای پایان دادن جنگ در غزه، یک قرارداد آتش‌بس امضاء کردند.

طبق این توافق که رژیم صهیونیستی آن را در روز جمعه تصویب کرد، درگیری‌ها متوقف خواهد شد، رژیم صهیونیستی از غزه عقب‌نشینی می‌کند و حماس در ازای آزادی صدها زندانی، تمام گروگان‌های باقی‌مانده را آزاد خواهد کرد.

توقف مذاکرات صلح در اوکراین قیمت نفت را پس‌از یک افزایش ۱ درصدی در روز چهارشنبه به بالاترین رقم طی یک هفته گذشته رسانده بود. تحریم‌ها علیه روسیه به‌عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت دنیا ادامه دارد.

هر دوی این شاخص‌های نفتی حدود ۱.۲ درصد طی یک هفته گذشته افزایش قیمت داشته‌اند.

تحلیلگران عقیده دارند قرارداد آتش‌بس در غزه قدمی بزرگ به سمت پایان دادن به این جنگ دوساله است که خطر مختل شدن عرضه در دنیا را افزایش داده بود.

این آتش‌بس توجه سرمایه‌گذاران را دوباره به مازاد عرضه نفت جلب کرده‌است. البته افزایش کمتر از حد انتظار تولید نفت ائتلاف اوپک پلاس بخشی از این نگرانی‌ها را آرام کرد.

سرمایه‌گذاران همچنین نگران طولانی شدن تعطیلی دولت آمریکا هستند که می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب رسانده و تقاضا برای نفت را پایین بیاورد.