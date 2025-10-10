عقب گرد طلا به کانال ۳ هزار دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا ۲ درصد در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت و به زیر ۴۰۰۰ دلار در هر اونس رسید. شاخص دلار افزایش یافته و سرمایهگذاران طلا پساز توافق آتشبس بین رژیم صهیونیستی و حماس اقدام به فروش برای تثبیت سود خود کردهاند.
همین عوامل باعث شده قیمت نقره هم از رکورد ۵۱ دلار و ۲۲ سنت پایینتر بیاید.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۵ درصد کاهش به ۳۹۷۰ دلار و ۹۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با یک افزایش ۰.۲۶ درصدی به ۳۹۸۲ دلار رسیده است.
شاخص دلار ۰.۵ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح طی ۲ ماه گذشته رسیده است. بدین ترتیب خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر میشود.
رژیم صهیونیستی و حماس در روز پنجشنبه در اولین مرحله از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه، یک قرارداد امضا کردند.
تحلیلگران عقیده دارند ممکن است طلا و نقره به دوره تثبیت بیشتری نیاز داشته باشند، اما عوامل اصلی رشد آنها یعنی تنوع بخشی ذخایر و بدهی عظیم و روبهرشد دولتهای جهان همچنان کاملاً معتبرند و چشمانداز صعودی را حفظ میکنند.
قیمت طلا برای اولینبار در روز چهارشنبه از مرز ۴۰۰۰ دلار گذشت و به رکورد ۴۰۵۹ دلار و ۵ سنت رسید. طلا بهعنوان یک سرمایه غیرسودده همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بیثباتیهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی بوده و حدود ۵۲ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش قیمت داشته است.
تنشهای ژئوپلیتیکی، خرید بالای بانکهای مرکزی، ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس طلا، انتظار کاهش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و بیثباتیهای اقتصادی مرتبط با تعرفههای ترامپ از عوامل افزایش قیمت طلا بودهاست.
جزئیات اجلاس ماه سپتامبر بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه منتشر شد و نشان داد مخاطرات برای بازار اشتغال آمریکا آنقدر بالا هست که به یک کاهش نرخ بهره دیگر نیاز باشد.
فدرال رزرو آمریکا روند پایین آوردن نرخ بهره را با یک کاهش ۲۵ واحدی در ماه سپتامبر آغاز کرد. تاجران احتمال میدهند نرخ بهره ۲۵ واحد دیگر در ماه اکتبر و یکبار دیگر هم در ماه دسامبر پایین بیاید.
قیمت نقره ۶۹ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش یافته و عوامل تأثیرگذار بر آن همان عوامل محرک بازار طلا و همچنین کمبود عرضه در بازار بودهاست.
قیمت نقره امروز با ۰.۲۰ درصد افزایش به ۴۷ دلار و ۲۵ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۸۹ درصدی ۱۶۱۰ دلار و ۸۲ سنت معامله میشود.
