۴ کشته و ۶ زخمی در اثر سقوط بالابر نیروگاهی در مرکز هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، پلیس روز جمعه اعلام کرد که پس از سقوط یک بالابر خدماتی در یک نیروگاه ایالت مرکزی هند در چاتیسگار، ۴ کارگر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

این بالابر در یک نیروگاه در روستای اوچپیندا در منطقه ساکتی، حدود ۲۳۴ کیلومتری شمال شرقی رایپور، مرکز چاتیسگار، سقوط کرد.

یک مقام ارشد پلیس گفت: ۱۰ کارگر پس از اتمام شیفت خود در شرکت RKM Powergen Pvt Ltd در حال پایین آمدن از بالابر بودند که ناگهان سقوط کرد و باعث مجروح شدن همه آنها شد. مصدومین به بیمارستان جیندال فورتیس در منطقه مجاور رایگار منتقل شدند که ۴ نفر در آنجا جان باختند.

به گفته این مقام رسمی، ۶ کارگر باقی مانده در بیمارستان تحت درمان هستند.

گزارش‌های رسانه‌های محلی حاکی از آن است که بالابر اخیراً تحت تعمیر و نگهداری بوده است.

پلیس پرونده‌ای را ثبت کرده و دستور تحقیقات در مورد این حادثه را داده است.