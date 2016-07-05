مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۹:۰۸ عصر دوشنبه سقوط یک دستگاه بالابر مصالح ساختمانی به همراه یک کارگر در ساختمان در حال ساخت به آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله آتش نشانان یک ایستگاه به محل حادثه در خیابان ۱۶ متری جنوبی جنت آباد اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان مشخص شد حادثه در یک ساختمان ۵ طبقه در حال ساخت رخ داده است.



به گفته ملکی، کارگر ۲۵ ساله افغان که در حال انتقال مصالح با بالابر بود از طبقه دوم ساختمان به همراه مصالح به طبقه منفی دو سقوط کرده بود.



وی با بیان اینکه پس از خارج کردن پسر کارگر مشخص شد او جانش را از دست داده است، افزود: محل حادثه پس از ایمن سازی تحویل عوامل انتظامی شد.