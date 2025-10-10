ثبت نام ۷۷۰۰ تشکل خیریه در دومین جشنواره نشان نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام در دومین دوره این جشنواره، بزرگ‌ترین رویداد نیکوکاری کشور، در تاریخ ۱۵ مهرماه و پس از شش ماه فعالیت مستمر، با استقبال گسترده تشکل‌های خیریه و مراکز نیکوکاری از سراسر ایران به پایان رسید. در این دوره، هفت هزار و ۶۹۵ تشکل خیریه و مرکز نیکوکاری در جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند.

در نخستین دوره جشنواره، حدود دو هزار تشکل خیریه حضور داشتند و با توجه به اضافه‌شدن مراکز نیکوکاری به مخاطبان جشنواره، میزان مشارکت در دومین دوره نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر افزایش یافته است.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مرحله غربالگری اولیه از ۱۶ تا ۳۰ مهرماه انجام خواهد شد. در این مرحله، اطلاعات اولیه تشکل‌های ثبت‌نام‌شده بررسی و مقدمات ارزیابی فراهم می‌شود.

مرحله دوم از اول تا ۲۰ آبان‌ماه ادامه دارد. در این بازه زمانی، به‌تدریج با تشکل‌ها تماس گرفته می‌شود تا مستندات خود را تکمیل و در وب‌سایت جشنواره بارگذاری کنند. همچنین تمامی مدارک و مستندات دریافتی مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و تشکل‌هایی که مدارک کامل‌تری ارائه دهند، به مرحله سوم ارزیابی راه خواهند یافت.

در مرحله سوم که از ۲۰ آبان آغاز می‌شود و تا اوایل آذرماه ادامه خواهد داشت، تشکل‌های خیریه و مراکز نیکوکاری با نظر هیئت داوران به‌صورت تخصصی ارزیابی می‌شوند. تشکل‌هایی که در این مرحله امتیاز بالایی کسب کنند، به ارزیابی میدانی نیز راه پیدا خواهند کرد.

دبیرخانه جشنواره از تمامی تشکل‌های ثبت‌نام‌شده درخواست کرده است تا در فرایند ارزیابی، همکاری کامل با کمیته علمی و ارزیابی جشنواره داشته و مستندات و مدارک لازم را در موعد مقرر ارسال کنند.