۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷
راهپیمایی بشارت نصر در رودان
بندرعباس- راهپیمایی بشارت نصر ، بعد از اقامه نماز جمعه در شهر رودان برگزار شد.
