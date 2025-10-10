  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

راهپیمایی بشارت نصر در رودان

راهپیمایی بشارت نصر در رودان

بندرعباس- راهپیمایی بشارت نصر ، بعد از اقامه نماز جمعه در شهر رودان برگزار شد.

