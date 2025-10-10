امام جمعه دشتی: حماسه نادر مهدوی در کتب درسی ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج اظهار کرد: صبر و تقوا فرمول پیروزی ملت‌ها و ضامن عزت جامعه‌ی ایمانی است.

وی اضافه کرد: امروز ملت ایران با حفظ صبر و تقوا، در عرصه‌ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ، می‌تواند از همه‌ی فشارها عبور کند و به وعده‌ الهی پیروزی برسد.

امام جمعه دشتی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز بیان کرد: نماز، هم نیاز دنیوی و هم اخروی هر مسلمان را پاسخ می‌دهد و باید همواره در مرکز توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: خانواده، معلمان، معاشران و عادات زندگی نقش کلیدی در آموزش و التزام به نماز دارند. دستگاه‌های تبلیغ دین، روحانیون و متدینان موظف‌اند از ابزارهای نوین و شیوه‌های جذاب برای ترویج و تبیین ظرافت‌های نماز بهره ببرند.

زاهددوست اضافه کرد: امروز یاد عالم ربانی و عامل، حضرت آیت‌الله بدری را گرامی می‌داریم؛ عالمی که عمر خویش را در تعلیم، تزکیه و نشر فضائل دینی سپری کرد و دل‌های بسیاری را به نور معرفت الهی روشن ساخت.

وی گفت: شهرستان دشتی دیاری عالم‌خیز است و به فضل الهی علما و بزرگان دینی بسیاری در این دیار پرورش یافته‌اند. ما به این سرمایه‌های معنوی افتخار می‌کنیم و باید آنان را به جامعه و نسل جدید معرفی کنیم. در آینده، کنگره بزرگداشت عالمان دشتی برگزار خواهد شد تا یاد و خدمات این بزرگان ماندگار شود.

وی با اشاره به روز پیوند اولیای و مربیان ادامه داد: این روز یادآور نقش بی‌بدیل همکاری خانواده و مدرسه در تربیت نسل مؤمن و انقلابی است؛ پیوندی که اگر مستحکم باشد، آینده جامعه تضمین خواهد شد.

امام جمعه دشتی گفت: از ستاد بزرگداشت شهدای خلیج فارس، خانواده شهید نادر مهدوی و همه نهادهای همکاری‌کننده صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

حماسه خلیج فارس نشان داد که ایمان از هر سلاحی برنده‌تر است. شهید مهدوی در خلیج فارس ایستاد و عزت ایران اسلامی را امضا کرد و پیام مقاومت و غیرت ایرانی را تا همیشه تاریخ طنین‌انداز ساخت.

وی افزود: شهدای خلیج فارس ثابت کردند که در برابر ایمان راسخ یک مؤمن، هیچ قدرتی ولو با همه تجهیزاتش تاب ایستادگی ندارد. درج حماسه نادر مهدوی در کتب درسی کمترین انتظار ملت است تا نسل‌های آینده با این فداکاری آشنا شوند.

زاهددوست اظهار کرد: امروز هر جوان مؤمن و انقلابی ادامه‌دهنده راه مهدوی‌هاست و دشمنان بدانند: ایمان و غیرت این ملت هرگز نمی‌میرد و اگر روزی پای عزت ایران در میان باشد، از دل خلیج فارس طوفان غیرت برخاسته و هیمنه پوشالی دشمنان را به قعر خواهد فرستاد.

وی اضافه کرد: پس از دو سال کشتار و تخریب گسترده، دشمن هیچ دستاوردی جز سیاهی و نفرت نداشته است. توقف آتش‌بس، محصول صبر و مقاومت مردم بزرگ و قهرمان غزه و حمایت جبهه مقاومت است؛ اما نقش اصلی با خود مردم مظلوم است.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: به دشمن خبیث هرگز اعتماد نیست؛ قطعا مردم غزه، مقاومت و دولت‌های همراه در کمال هوشیاری چشم ازسلاح و اسلحه برنمی دارند؛ و به محض تحرکات اضافی دشمن پاسخ کوبنده و پشیمان کننده را به دشمن پلید خود خواهند داد.

وی افزود: امروز جهان شاهد بیداری ملت‌هاست؛ شعارهای جهانی حمایت از فلسطین، مخالفت با ظلم و تحریم کالاهای صهیونیستی، نشانه پیروزی اخلاق و عدالت بر ظلم و جنایت است.

زاهددوست اضافه کرد: مسئله فلسطین، مسئله اول دنیا شدن است؛ فتح قلوب و اذهان مردم جهان، فتح کلیدی‌ترین سنگرهای جهان است و دشمنان از این واقعیت عصبانی‌اند.