به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی خطبه های این هفته نماز جمعه گرگان با نگاهی دقیق به وضعیت حساس فعلی ایران، به تبیین چالش‌های داخلی و خارجی پرداخت.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و بحران‌های اجتماعی، تأکید کرد: دشمنان با هدف ایجاد آشوب و ناآرامی، به دنبال ضربه زدن به ثبات کشور هستند.

امام جمعه گرگان گفت: مکانیزم ماشه موضوع تازه‌ای نیست؛ ما سال‌هاست زیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپا قرار داریم و دشمن تلاش می‌کند با فشار بر مردم، بستر بی‌ثباتی را فراهم کند.

وی با اشاره مقاومت ملت ایران، افزود: در دوران جنگ و بحران‌های متعدد، دشمنان با ایجاد تفرقه و آشوب تلاش کردند کشور را به چالش بکشند، اما مردم ما هر بار ثابت کردند که تسلیم نمی‌شوند.

نورمفیدی وحدت را ستون اصلی مقابله با این تهدیدات برشمرد و گفت: دشمنان خواستار تفرقه‌اند، اما ما می‌دانیم که تنها راه پیروزی، حفظ همبستگی و انسجام ملی است.

وی از گروه‌های سیاسی خواست اختلافات را کنار بگذارند و همه با هم برای منافع و پیشرفت کشور متحد شوند.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود، به روابط راهبردی ایران با روسیه و چین اشاره کرد و گفت: این دو کشور در شورای امنیت از حقوق ایران دفاع کردند و ما باید این همکاری‌ها را تقویت کنیم. نباید به دروغ‌های دشمن درباره روسیه دامن بزنیم.

وی همچنین با تأکید بر مدیریت هوشمندانه شرایط اقتصادی، افزود: نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی به بحران‌های اجتماعی تبدیل شود؛ دولت و مردم باید دست در دست هم برای رفع مشکلات تلاش کنند.

نورمفیدی خوداتکایی در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت و فناوری دفاعی، را لازمه عبور از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت و امنیت کشور تنها با تکیه بر توان داخلی ممکن است و این مسیر، عزت ایران را تضمین می‌کند.

وی تأکید کرد: انسجام ملی رمز عبور از بحران‌هاست و همه باید در برابر توطئه‌های دشمن متحد بایستیم.