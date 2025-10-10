  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

نورمفیدی:تنها انسجام ملی می‌تواند ایران را در برابر تهدیدات حفظ کند

نورمفیدی:تنها انسجام ملی می‌تواند ایران را در برابر تهدیدات حفظ کند

گرگان-امام جمعه گرگان گفت: دشمنان با فشار اقتصادی و اختلاف‌افکنی می‌خواهند کشور را متزلزل کنند، اما ملت ایران با وحدت و همبستگی در مقابل آن ها ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی خطبه های این هفته نماز جمعه گرگان با نگاهی دقیق به وضعیت حساس فعلی ایران، به تبیین چالش‌های داخلی و خارجی پرداخت.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و بحران‌های اجتماعی، تأکید کرد: دشمنان با هدف ایجاد آشوب و ناآرامی، به دنبال ضربه زدن به ثبات کشور هستند.

امام جمعه گرگان گفت: مکانیزم ماشه موضوع تازه‌ای نیست؛ ما سال‌هاست زیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپا قرار داریم و دشمن تلاش می‌کند با فشار بر مردم، بستر بی‌ثباتی را فراهم کند.

وی با اشاره مقاومت ملت ایران، افزود: در دوران جنگ و بحران‌های متعدد، دشمنان با ایجاد تفرقه و آشوب تلاش کردند کشور را به چالش بکشند، اما مردم ما هر بار ثابت کردند که تسلیم نمی‌شوند.

نورمفیدی وحدت را ستون اصلی مقابله با این تهدیدات برشمرد و گفت: دشمنان خواستار تفرقه‌اند، اما ما می‌دانیم که تنها راه پیروزی، حفظ همبستگی و انسجام ملی است.

وی از گروه‌های سیاسی خواست اختلافات را کنار بگذارند و همه با هم برای منافع و پیشرفت کشور متحد شوند.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود، به روابط راهبردی ایران با روسیه و چین اشاره کرد و گفت: این دو کشور در شورای امنیت از حقوق ایران دفاع کردند و ما باید این همکاری‌ها را تقویت کنیم. نباید به دروغ‌های دشمن درباره روسیه دامن بزنیم.

وی همچنین با تأکید بر مدیریت هوشمندانه شرایط اقتصادی، افزود: نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی به بحران‌های اجتماعی تبدیل شود؛ دولت و مردم باید دست در دست هم برای رفع مشکلات تلاش کنند.

نورمفیدی خوداتکایی در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت و فناوری دفاعی، را لازمه عبور از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت و امنیت کشور تنها با تکیه بر توان داخلی ممکن است و این مسیر، عزت ایران را تضمین می‌کند.

وی تأکید کرد: انسجام ملی رمز عبور از بحران‌هاست و همه باید در برابر توطئه‌های دشمن متحد بایستیم.

کد خبر 6617691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها