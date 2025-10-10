  1. استانها
امام جمعه دیواندره: سبک زندگی اسلامی به کودکان آموزش داده شود

دیواندره- امام جمعه دیواندره گفت: سبک زندگی دینی و اسلامی باید به کودکان آموزش داده شود و خانواده‌ها آموزش عفاف و حیا را از سنین پایین آغاز کنند تا فرزندان با فرهنگ اسلامی رشد یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت حجاب از منظر قرآن و تاریخ اظهار کرد: رعایت حجاب مصونیت‌بخش و عامل ارتقای جایگاه زن مسلمان در جامعه است.

وی با اشاره به آیات متعددی از قرآن کریم، اظهار کرد: بیش از بیست آیه به‌طور مستقیم به مسئله حجاب پرداخته‌اند و این خود گویای جایگاه ویژه آن در احکام اسلامی است.

امام‌جمعه دیواندره با استناد به آیات ۳۱ سوره نور و ۵۹ سوره احزاب، بیان کرد: حفظ پوشش اسلامی نه‌تنها توصیه دینی بلکه ضرورتی اجتماعی برای حفظ امنیت روانی جامعه است.

حجاب عامل حفظ سلامت ارتباطات انسانی است

ماموستا مرادی افزود: حجاب از جلوه‌گری و تحریک بصری در روابط اجتماعی جلوگیری می‌کند و سلامت ارتباطات انسانی را حفظ می‌نماید.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره‌ای فرهنگی در بانه آن را اقدامی شایسته در دفاع از ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: در این جشنواره بیش از ۷۰۰ بانوی محجبه، جلوه‌ای از پایبندی زنان کرد به حیا و عفاف را به نمایش گذاشتند.

امام‌جمعه دیواندره ضمن تقدیر از این حرکت فرهنگی، تأکید کرد: این‌گونه برنامه‌ها باعث خشم دشمنان اسلام و تقویت هویت اسلامی در میان نسل جوان می‌شود.

ماموستا مرادی در ادامه خطبه‌ها، شهادت دو تن از مرزبانان فداکار سپاه پاسداران در منطقه سروآباد را تسلیت گفت و برای خانواده‌های این شهدای عزیز طلب صبر و برای آنان علو درجات مسئلت کرد.

امنیت حاصل ایثار جوانان است

وی افزود: امنیت امروز کشور نتیجه ایثار و فداکاری جوانانی است که جان خود را برای حفظ مرزهای وطن فدا می‌کنند.

امام جمعه دیواندره در ادامه با اشاره به ریشه‌های تاریخی حجاب، اظهار کرد: پوشش زن از دوران باستان تا امروز همواره جزو اصول فرهنگی و دینی جوامع مختلف بوده است.

به گفته ماموستا مرادی، آثار باستانی در بین‌النهرین، مصر باستان و تمدن‌های کهن خاورمیانه، وجود پوشش را حتی پیش از ادیان ابراهیمی نشان می‌دهد و همچنین در دین یهود و مسیحیت نیز حجاب به‌عنوان یک اصل واجب شناخته شده و زنانی که آن را رعایت نمی‌کردند، مجازات می‌شدند.

امام‌جمعه دیواندره با اشاره به برخی از آسیب‌های فرهنگی ناشی از بدحجابی، بیان کرد: برخی از پوشش‌ها اگر به‌درستی استفاده نشوند، نه‌تنها عامل مصونیت نیستند بلکه موجب تحریک بیشتر و فساد در جامعه خواهند شد.

پوشش باید واقعی و غیر تشریفاتی باشد

وی تأکید کرد: پوشش باید واقعی، غیرتشریفاتی و از روی ایمان باشد و رعایت حجاب باعث تعدیل جاذبه‌های طبیعی بین زن و مرد، بهداشت روانی جامعه و فراهم شدن زمینه مشارکت سالم زنان در امور سیاسی و اجتماعی می‌شود.

ماموستا مرادی همچنین بر آموزش سبک زندگی اسلامی به کودکان تأکید کرد و گفت: طبق آیه ۵۸ سوره نور، خانواده‌ها باید آموزش عفاف و حیا را از سنین پایین آغاز کنند تا فرزندان با فرهنگ اسلامی رشد یابند.

وی افزود: اتاق خواب والدین باید جدا از کودکان باشد و والدین وظیفه دارند قبل از رسیدن فرزندان به سن بلوغ، آموزش‌های دینی را آغاز کنند.

