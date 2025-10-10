امام جمعه دیواندره: سبک زندگی اسلامی به کودکان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت حجاب از منظر قرآن و تاریخ اظهار کرد: رعایت حجاب مصونیتبخش و عامل ارتقای جایگاه زن مسلمان در جامعه است.
وی با اشاره به آیات متعددی از قرآن کریم، اظهار کرد: بیش از بیست آیه بهطور مستقیم به مسئله حجاب پرداختهاند و این خود گویای جایگاه ویژه آن در احکام اسلامی است.
امامجمعه دیواندره با استناد به آیات ۳۱ سوره نور و ۵۹ سوره احزاب، بیان کرد: حفظ پوشش اسلامی نهتنها توصیه دینی بلکه ضرورتی اجتماعی برای حفظ امنیت روانی جامعه است.
حجاب عامل حفظ سلامت ارتباطات انسانی است
ماموستا مرادی افزود: حجاب از جلوهگری و تحریک بصری در روابط اجتماعی جلوگیری میکند و سلامت ارتباطات انسانی را حفظ مینماید.
وی با اشاره به برگزاری جشنوارهای فرهنگی در بانه آن را اقدامی شایسته در دفاع از ارزشهای اسلامی دانست و گفت: در این جشنواره بیش از ۷۰۰ بانوی محجبه، جلوهای از پایبندی زنان کرد به حیا و عفاف را به نمایش گذاشتند.
امامجمعه دیواندره ضمن تقدیر از این حرکت فرهنگی، تأکید کرد: اینگونه برنامهها باعث خشم دشمنان اسلام و تقویت هویت اسلامی در میان نسل جوان میشود.
ماموستا مرادی در ادامه خطبهها، شهادت دو تن از مرزبانان فداکار سپاه پاسداران در منطقه سروآباد را تسلیت گفت و برای خانوادههای این شهدای عزیز طلب صبر و برای آنان علو درجات مسئلت کرد.
امنیت حاصل ایثار جوانان است
وی افزود: امنیت امروز کشور نتیجه ایثار و فداکاری جوانانی است که جان خود را برای حفظ مرزهای وطن فدا میکنند.
امام جمعه دیواندره در ادامه با اشاره به ریشههای تاریخی حجاب، اظهار کرد: پوشش زن از دوران باستان تا امروز همواره جزو اصول فرهنگی و دینی جوامع مختلف بوده است.
به گفته ماموستا مرادی، آثار باستانی در بینالنهرین، مصر باستان و تمدنهای کهن خاورمیانه، وجود پوشش را حتی پیش از ادیان ابراهیمی نشان میدهد و همچنین در دین یهود و مسیحیت نیز حجاب بهعنوان یک اصل واجب شناخته شده و زنانی که آن را رعایت نمیکردند، مجازات میشدند.
امامجمعه دیواندره با اشاره به برخی از آسیبهای فرهنگی ناشی از بدحجابی، بیان کرد: برخی از پوششها اگر بهدرستی استفاده نشوند، نهتنها عامل مصونیت نیستند بلکه موجب تحریک بیشتر و فساد در جامعه خواهند شد.
پوشش باید واقعی و غیر تشریفاتی باشد
وی تأکید کرد: پوشش باید واقعی، غیرتشریفاتی و از روی ایمان باشد و رعایت حجاب باعث تعدیل جاذبههای طبیعی بین زن و مرد، بهداشت روانی جامعه و فراهم شدن زمینه مشارکت سالم زنان در امور سیاسی و اجتماعی میشود.
ماموستا مرادی همچنین بر آموزش سبک زندگی اسلامی به کودکان تأکید کرد و گفت: طبق آیه ۵۸ سوره نور، خانوادهها باید آموزش عفاف و حیا را از سنین پایین آغاز کنند تا فرزندان با فرهنگ اسلامی رشد یابند.
وی افزود: اتاق خواب والدین باید جدا از کودکان باشد و والدین وظیفه دارند قبل از رسیدن فرزندان به سن بلوغ، آموزشهای دینی را آغاز کنند.
