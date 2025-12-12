به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره با دعوت مردم به تقوای الهی، از دستگاه‌های نظارتی شهرستان خواست نظارت بر بازار را افزایش دهند.

وی اظهار کرد: از تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نظارت‌ها را تشدید کنند و کسبه نیز باید انصاف را در معاملات رعایت کنند.

وی در ادامه با اشاره به رحلت عالم برجسته شهرستان، مرحوم ماموستا منصور ربیعی، این مصیبت را به مردم و جامعه روحانیت تسلیت گفت و با توجه به تقارن این مناسبت با روز دانشجو، موضوع علم و جایگاه آن را محور خطبه قرار داد.

ماموستا مرادی با استناد به فرمایش حضرت علی (ع) درباره شرافت علم گفت: در شرافت علم همین بس که ناآگاهان نیز آن را ادعا می‌کنند و در مذمت جهل همین بس که صاحبانش نیز از آن بیزاری می‌جویند.

وی تأکید کرد: در گفتمان اسلامی، علم یکی از لوازم مدیریت است و همان‌گونه که حضرت یوسف (ع) فرمود: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم؛ یعنی مسئولیت بدون دانش، معنا ندارد.

امام‌جمعه دیواندره افزود: تعلیم و تعلم اساس پایداری دین، فرهنگ و تمدن است. تمدن یک میراث بیولوژیک نیست؛ بلکه میراثی اجتماعی است که باید با تلاش و استمرار حفظ شود.

مروری بر خدمات عالمان برجسته

وی در بخشی از خطبه‌ها، به خدمات و آثار برخی از علمای برجسته منطقه اشاره کرد و گفت: جامعه ما به‌واسطه تلاش عالمان بزرگی چون سیدمحمدصادق حسینی، بدیع‌الزمان جزری، ماموستا عبدالقادر زاهدی، ماموستا محمد ربیعی و ملأ باقر بالک سرمایه عظیمی از علم و فرهنگ دارد و باید این میراث حفظ شود.