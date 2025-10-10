  1. استانها
امام جمعه شیروان: رعایت حجاب و عفت ضامن استواری بنیان اخلاقی جامعه است

شیروان- امام جمعه شیروان گفت: روابط میان زنان و مردان در اسلام باید بر پایه کنترل نگاه، پاکی قلب، عفت، غیرت، حیا و رعایت حجاب تنظیم شود تا بنیان اخلاقی جامعه پایدار بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای (ره) برگزار شد، اظهار کرد: انسان اگر از یاد خدا غافل شود، گرفتار زندگی سخت و پرمشقتی خواهد شد؛ همان‌گونه که خداوند در قرآن فرموده است: «وَ مَن أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا».

وی افزود: یاد خدا موجب هوشیاری و جهت‌یابی انسان در مسیر زندگی است و هرکس از این مسیر منحرف شود، تنها با بازگشت و توبه می‌تواند دوباره در راه درست گام بردارد.

امام جمعه شیروان با اشاره به هندسه نظام اخلاقی در اسلام تصریح کرد: روابط میان زنان و مردان باید بر پایه کنترل نگاه، پاکی قلب، عفت، غیرت، حیا و رعایت حجاب تنظیم شود تا بنیان اخلاقی جامعه استوار بماند.

وی با بیان اینکه پوشش در ایران باستان دارای اصالت و عفاف بوده است، افزود: طبق گزارش ویل دورانت در تاریخ تمدن، زنان ایرانی دارای حجاب کامل بودند، در حالی که زنان عرب پیش از اسلام چنین پوششی نداشتند و اسلام با نزول آیات مربوط به حجاب در سوره‌های نور و احزاب، پوشش زنان را تکمیل و به حجاب ایرانی نزدیک کرد.

حجت‌الاسلام غلامی در پایان گفت: فلسفه حجاب در اسلام، حفظ کرامت و مصونیت زن است تا جامعه‌ای پاک و امن بر پایه عفت عمومی و نجابت زنان شکل گیرد و نگاه‌های آلوده مجال نفوذ پیدا نکند.

