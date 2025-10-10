امام جمعه شیروان: رعایت حجاب و عفت ضامن استواری بنیان اخلاقی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای (ره) برگزار شد، اظهار کرد: انسان اگر از یاد خدا غافل شود، گرفتار زندگی سخت و پرمشقتی خواهد شد؛ همانگونه که خداوند در قرآن فرموده است: «وَ مَن أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا».
وی افزود: یاد خدا موجب هوشیاری و جهتیابی انسان در مسیر زندگی است و هرکس از این مسیر منحرف شود، تنها با بازگشت و توبه میتواند دوباره در راه درست گام بردارد.
امام جمعه شیروان با اشاره به هندسه نظام اخلاقی در اسلام تصریح کرد: روابط میان زنان و مردان باید بر پایه کنترل نگاه، پاکی قلب، عفت، غیرت، حیا و رعایت حجاب تنظیم شود تا بنیان اخلاقی جامعه استوار بماند.
وی با بیان اینکه پوشش در ایران باستان دارای اصالت و عفاف بوده است، افزود: طبق گزارش ویل دورانت در تاریخ تمدن، زنان ایرانی دارای حجاب کامل بودند، در حالی که زنان عرب پیش از اسلام چنین پوششی نداشتند و اسلام با نزول آیات مربوط به حجاب در سورههای نور و احزاب، پوشش زنان را تکمیل و به حجاب ایرانی نزدیک کرد.
حجتالاسلام غلامی در پایان گفت: فلسفه حجاب در اسلام، حفظ کرامت و مصونیت زن است تا جامعهای پاک و امن بر پایه عفت عمومی و نجابت زنان شکل گیرد و نگاههای آلوده مجال نفوذ پیدا نکند.
