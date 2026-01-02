به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضائی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر، تغییر قبله مسلمانان و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، این مناسبت‌ها را به ملت ایران و نمازگزاران تبریک و تسلیت گفت و از خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات مؤمنان را مسئلت کرد.

وی با اشاره به نزول رحمت‌های الهی از جمله بارش برف و باران، این نعمت‌ها را عامل تداوم حیات، افزایش منابع آبی و رونق کشاورزی دانست و تأکید کرد: تقوا، زمینه‌ساز رضایت الهی و سعادت ابدی انسان است.

جایگاه امام علی (ع) و اهمیت احترام به والدین

امام جمعه موقت دیواندره با بیان فضائل حضرت امام علی (ع) اظهار کرد: آن حضرت از کودکی اسلام را پذیرفت، هرگز بت‌پرستی نکرد و در تمام غزوات پیامبر اسلام (ص) حضور داشت. پیامبر اکرم (ص) نیز در پیمان اخوت، امام علی (ع) را برادر خود در دنیا و آخرت معرفی کردند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی، احترام به پدر و مادر را از واجب‌ترین واجبات دانست و گفت: نیکی به والدین در کنار توحید مورد تأکید قرآن قرار گرفته و بی‌احترامی به آنان از بزرگ‌ترین گناهان شمرده شده است.

ماموستا قضائی با اشاره به مشکلات معیشتی برخی اقشار جامعه، تحریم‌های اقتصادی و پدیده احتکار را از عوامل فشار بر زندگی مردم دانست و افزود: جامعه اسلامی با تکیه بر اصول دین، همبستگی اجتماعی و عمل به تکافل می‌تواند از این بحران‌ها عبور کند.

وی تصریح کرد: دولت و مسئولان موظف‌اند با تمام توان با احتکار و اخلالگران اقتصادی مقابله کرده و عدالت اجتماعی را با الگوگیری از قرآن، تعالیم اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی محقق سازند.

امام جمعه موقت دیواندره زکات، صدقات و کمک به نیازمندان را از ارکان مهم تکافل اجتماعی برشمرد و با اشاره به سیره امام زین‌العابدین (ع) و بزرگان دین گفت: در فرهنگ اسلامی پذیرفته نیست که فردی در رفاه باشد و همسایه او در فقر و تنگدستی زندگی کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جامعه اسلامی با بیداری، مسئولیت‌پذیری و تقویت روحیه تعاون و همدلی، مسیر رشد، عدالت و آرامش اجتماعی را با جدیت دنبال کند.