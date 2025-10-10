ضربه های سرایا القدس به اشغالگران طی روزهای گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز جمعه پس از برقراری مجدد ارتباط با مبارزان قهرمان خود، بیانیه‌ای صادر و در آن جزئیات برخی از عملیات‌های انجام شده در روزهای اخیر را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:: در ۸ اکتبر ۲۰۲۵، مبارزان سرایا القدس، با همکاری مبارزان گردان‌های قسام، یک نفربر زرهی صهیونیستی را با انفجار یک بسته‌انفجاری (از نوع ثاقب) از پیش کار گذاشته شده در منطقه تفریحی شمالی، واقع در شمال غرب اردوگاه الشاطی در شهر غزه، منهدم کردند. در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ یک تانک ارتش صهیونیستی از نوع (مرکاوا ۴) با انفجار یک بسته‌انفجاری (ثاقب) از پیش کار گذاشته شده در اطراف منطقه مذکور، شمال غرب اردوگاه الشاطی در شهر غزه، منهدم شد.

گردانهای قدس بیان کرد: در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵نیز یک بولدوزر نظامی صهیونیستی از نوع (D9) با انفجار یک بسته‌انفجاری (ثاقب) از پیش کار گذاشته شده در اطراف سالن البیسان واقع در اردوگاه الشاطی در شهر غزه، منهدم گردید.