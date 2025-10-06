گردان های قدس مقر فرماندهی نظامیان اسرائیلی را در غزه درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گردانهای قدس از عملیات جدید مقاومت فلسطین علیه اشغالگران خبر داد.

گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مبارزانش با خمپاره مرکز فرماندهی نظامیان رژیم صهیونیستی را در داخل مدرسه الراهبات در جنوب شهر غزه هدف قرار داده اند.

همچنین گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرد که تجمع نظامیان و ادوات دشمن صهیونیست در منطقه تل الهوا واقع در جنوب شهر غزه را مورد حمله خمپاره‌ای قرار داده است

گفتنی است که از زمان آغاز عملیات «ارابه‌های گیدئون» توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه، میزان تلفات این رژیم تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و مجموعه‌ای از حملات نیروهای مقاومت در مناطق خان یونس و شجاعیه طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است.

طی هفته‌های اخیر تحول قابل توجهی در روند درگیری‌ها در غزه ایجاد شده و با وجود سانسور گسترده رژیم صهیونیستی، اتفاقات متعددی در عرصه عملیاتی و تاکتیکی به وقوع پیوسته که باعث فروپاشی نظامیان صهیونیست شده است. این اتفاقات باعث شده بسیاری از آنها نسبت به ادامه جنگ عصبانی باشند و برخی نیز از حضور در نیروهای ذخیره امتناع بورزند.