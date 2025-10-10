جنبش حماس: هیچ کسی جرأت خلع سلاح ملت فلسطین را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «موسی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش حماس گفت: ما با میانجی‌ها برای رفع موانع و آزادی رهبران فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل همکاری می‌کنیم.

ابومرزوق در ادامه مصاحبه اختصاصی با الجزیره با اشاره به اینکه عملیات تبادل اسرا ممکن است دوشنبه آینده آغاز شود، افزود: مروان برغوثی، احمد سعدات و عباس السید از برجسته‌ترین رهبران فلسطینی هستند که اشغالگران از آزادی آنها خودداری می‌کنند. ما هنوز در مرحله اول هستیم که پایان جنگ و ورود کمک‌ها به نوار غزه را تضمین می‌کند. مرحله بعدی مربوط به پروژه ملی و بررسی حضور نیروهای حافظ صلح در نوار غزه و کرانه باختری است.

وی تصریح کرد: رژیم اشغالگر به خط زرد عقب‌نشینی کرده‌ است، اما هنوز ۵۳٪ از نوار غزه را در کنترل دارد. ما در آینده باقی ماندن اشغالگران را در مواضعی که اکنون در اختیار دارند، نخواهیم پذیرفت. ادامه حضور اشغالگران در محور فیلادلفیا، نوار غزه را در قبال اوضاع داخلی منزوی می‌کند. خطوط عقب‌نشینی ترسیم شده توسط اشغالگران دقیق نیست و به صورت تصادفی ترسیم شده است. آمریکا نیروهایی را برای نظارت بر آتش‌بس اعزام کرده است، اما این نیروها نه در داخل غزه، بلکه در اسرائیل مستقر خواهند شد.

این عضو ارشد حماس تأکید کرد: مردم فلسطین ما به حمایت واقعی در برابر سیاست نسل‌کشی اشغالگران نیاز دارند. صحبت‌های نتانیاهو در مورد نابودی توانایی‌های نظامی حماس برای مصرف داخلی است. هیچ کس جرات نمی‌کند سلاح‌های مردم فلسطین را که گزینه‌ای قانونی و مشروع در شرایط اشغالگری است، از آنها بگیرد.

ابومرزوق با بیان اینکه اشغالگران عمداً و وحشیانه کل نوار غزه را نابود کردند، ادامه داد: پایداری مردم فلسطین تمام نقشه‌ها و اهداف اشغالگران را خنثی کرده است. صحنه بازگشت امروز در شمال نوار غزه بزرگترین گواه پایبندی مردم فلسطین به سرزمینشان است.

وی خاطرنشان کرد: ما ابزارهای چانه‌زنی زیادی داریم و مسئله اسرا یکی از بهانه‌هایی است که نتانیاهو برای توجیه ادامه جنگ علیه غزه از آن استفاده می‌کند. همچنین مردم آمریکا دیگر طرف نتانیاهو و ایالات متحده نیستند. واشنگتن هم نمی‌خواهد جنگ ادامه یابد. توافق ما برای پایان دادن به جنگ در ازای آزادی اسرا، از سرگیری دوباره جنگ را برای نتانیاهو دشوار می‌کند.

این مقام دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: حماس به تنهایی سرنوشت مردم فلسطین را تعیین نخواهد کرد، بلکه به همه و اجماع ملی بستگی دارد. پذیرش طرح ترامپ و آتش‌بس از سوی ما برای حفظ منافع مطلق مردم فلسطین صورت گرفت.

موسی ابومرزوق همچنین گفت: نبرد طوفان الاقصی حق طبیعی مردم فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری بود. پس از جنگ، حماس در وجدان تمام جهان حضور پیدا کرده و حمایت از آن گسترش یافته است. حماس، ایده و پروژه‌ای است که توسط مردم فلسطین حمایت می‌شود.

وی خطاب به تشکیلات خودگردان فلسطین هم تأکید کرد: اجماع ملی راه خروج از بحران فلسطین است و ما از تشکیلات خودگردان فلسطین می‌خواهیم که یک نشست ملی جامع برای رسیدن به اجماع در مورد مسائل اصلی فلسطین برگزار کند.