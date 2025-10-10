استاندار خوزستان: من نماینده بازنشستگان فولاد هستم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز روز جمعه در نشست با نمایندگان بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان، ضمن تقدیر از سالها خدمت این قشر در مشاغل سخت و زیانآور، اظهار کرد: شما جوانی خود را پای کار گذاشتهاید. من را نماینده خودتان بدانید و اطمینان داشته باشید که در کنار شما هستم. دولت خدمتگزار مردم است و اگر بتوانیم قدمی در جهت حل مشکلات مردم برداریم، خدمتی ارزشمند انجام دادهایم.
وی با اشاره به آگاهی از مشکلات معیشتی، درمانی و مسکن بازنشستگان، درباره موضوع ادغام صندوقهای بازنشستگی گفت: استدلال شما کاملاً درست است که یک کارگر فولاد چه ارتباطی با صندوق بازنشستگی کشوری دارد؛ اما دولت به دلایل خاص ناچار به این ادغام شد. با این حال باید تبعات آن را بهدرستی مدیریت کرد.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعیض ایجادشده در دریافتی بازنشستگان قبل و بعد از واگذاری شرکت فولاد تصریح کرد: نمیشود یک بام و دو هوا داشت. این تفاوت باید برطرف شود تا عدالت در پرداختها برقرار گردد.
موالیزاده از تماس فوری با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برای پیگیری خواستهها خبر داد و افزود: روز یکشنبه با مدیرعامل صندوق تماس میگیرم. شما از بین خود سه نماینده معرفی کنید تا در تهران جلسهای با حضور آنان برگزار کنیم. تمام توان خود را برای حل این موضوع به کار میگیرم.
در ادامه این نشست، نمایندگان بازنشستگان فولاد خوزستان سه مطالبه اصلی خود را مطرح کردند:
۱. همسانسازی مستمریها بر اساس ۹۰ درصد دریافتی همتراز شاغلان،
۲. حفظ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور پس از انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری،
۳. پرداخت معوقه حق مناطق جنگی و کمتر توسعهیافته از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
