به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، احمد میدری در نشست "پایداری بلند مدت صندوق های بازنشستگی در شرایط در حال تحول" که با حضور محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و جمعی از مدیران صندوق‌های بازنشستگی ایران، کارشناسان و مدیران صندوق‌های بازنشستگی کارکنان کشورهای مختلف جهان از صبح امروز (سه شنبه) ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد، گفت: بسیاری از کشورها در حال حاضر با بحران صندوق های بازنشستگی مواجه اند و مزیت بهره مندی از بیمه های اجتماعی در صورت نادیده گرفتن ضرورت اصلاحات به یک مصیبت اجتماعی تبدیل می شود.

به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر از ۳۰ درصد افراد در سنین کار در ایران شاغل هستند و بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سال سن دارند.

میدری ادامه داد: در حال حاضر صندوق های بازنشستگی سه برابر ۱۰ سال گذشته به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. حدود ۱۰ سال قبل، تنها ۳ درصد بودجه عمومی کشور به عنوان کمکِ زیان به صندوق های بازنشستگی تعلق می گرفت اما در سال ۹۶ این رقم به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: به طور حتم اگر این روند ادامه یابد و تغییری صورت نگیرد، طی ۱۰ سال آینده ۴۰ درصد بودجه عمومی کشور باید به عنوان کمک زیان صندوق های بازنشستگی، صرف شود.

میدری با بیان اینکه دولت یازدهم از افزایش مشکلات صندوق ها جلوگیری کرد و ترمز تصمیمات غلط را کشید، عنوان کرد: باید در دوره پیشِ رو، اقدامات اصلاحی مدنظر قرار گیرد تا با تغییر در وضعیت صندوق های بازنشستگی رو به رو شویم. براساس مطالعات بین المللی ۱۱۴ کشور دنیا اصلاحات پارامتریک را در دستور کار قرار داده اند و ما نیز راهی جز این نداریم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: اگر نخواهیم اصلاحات پارامتریک را انجام دهیم، به طور ناخواسته به سرنوشت کشوری همچون یونان دچار می شویم، کشوری که مجبور شده است برای پرداخت حقوق سالمندان خود بیش از ۱۰۰ جزیره اش را بفروش برساند.

میدری همچنین به استفاده بهینه از ذخایر صندوق های بازنشستگی و دستیابی به تعریف دقیقی از مشاغل سخت و زیان آور اشاره و اظهار داشت: استفاده بهینه از ذخایر صندوق های بازنشستگی در حال حاضر مدنظر قرار گرفته است و در مورد مشاغل سخت و زیان آور نیز باید به تعریف درستی برسیم.