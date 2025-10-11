خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

متن و حاشیه ۵ روز جشنواره فیلم کودک؛ از واکنش وزیر تا چالش برای فیلم کوتاهی‌ها

سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه جمعه ۱۱ مهر در شهر اصفهان افتتاح شد. این رویداد در حالی به کار خود پایان داد که این رویداد همچون آینه‌ای کم و کاستی‌ها و نقاط ضعف و قوت سینمای کودک و نوجوان را به نمایش گذاشت.

در این دوره جشنواره، ۸ فیلم سینمایی بلند شامل «بچه مردم»، «چشم‌بادومی»، انیمیشن «افسانه سپهر»، «موی گرگ»، «سفیدبرفی»، «دختر برقی ۲»، «شهر آرزوها» و «جادوی عروسک‌ها»، در بخش مسابقه ملی به رقابت پرداختند. پردیس‌های سینمایی شهر اصفهان شامل سیتی‌سنتر، ساحل، چهارباغ و آرزوها بودند. حضور داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان در پردیس‌های ساحل و چهارباغ و همچنین فضای پرشور ایجاد شده توسط آنها، از جمله موارد قابل توجه در طول جشنواره بود. جالب آنکه در برخی از نشست‌های خبری، کودکان پرسش‌هایی چالشی را از عوامل فیلم‌ها مطرح می‌کردند و به ضعف‌هایی در زمینه فیلمنامه، فیلمبرداری یا محتوای غیرمنطقی و نامتناسب با دنیای کودکانه اشاره داشتند. در بخش بین‌الملل این رویداد نیز داوران در پردیس سینمایی سیتی‌سنتر اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کردند.

بخش فیلم کوتاه و انیمیشن سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نیز، دوشنبه ۱۴ مهر با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. شیوه نمایش این آثار در جشنواره، با انتقادهایی از سوی فیلمسازان این ۲ بخش مواجه شد؛ آنها معتقد بودند که در شرایط موجود، فیلم‌هایشان توسط مخاطب اصلی یعنی کودکان دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که فیلم‌های کوتاه و انیمیشنی که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان حضور دارند، برای این جشنواره ساخته شده‌اند و پس از اکران در این جشنواره، به پخش می‌پردازند و اگر قرار است مثل دیگر رویدادهای سینمایی همچون «فیلم فجر»، اکران آنها وضعیت مناسبی نداشته باشد، از سوی سازندگان این فیلم‌ها باید تجدیدنظری صورت گیرد.

جشنواره در روز ۱۶ مهر به سکانس پایانی خود رسید. این مراسم در سالن همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای، سالنی بزرگ و مجهز اما در فاصله‌ای دور از مرکز شهر برگزار شد که دسترسی به آن با دشواری همراه بود.

رقابت در بخش فیلم‌های بلند ملی، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، چندان عادلانه نبود؛ چرا که سطح آثار حاضر از جمله فیلم‌های «بچه مردم» و «چشم‌بادومی» در مقایسه با دیگر فیلم‌ها به وضوح بالاتر بود و در نتیجه رقابت واقعی در این بخش شکل نگرفت. عمده جوایز این بخش به فیلم «بچه مردم» تعلق گرفت. این فیلم موفق به دریافت جوایز متعددی از قبیل بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان بخش بین‌الملل، بهترین کارگردانی بخش بین‌الملل، دیپلم افتخار بهترین بازیگری بین‌الملل برای گروه بازیگران، بهترین دستاورد فنی و هنری (کریستوف رضاعی برای آهنگسازی)، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم بخش ملی شد. همچنین جایزه داوران کودک و نوجوان نیز به این فیلم اهدا شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان در پاسخ به حواشی مربوط به برکناری رئیس سازمان سینمایی گفت: صراحتا این خبر را تکذیب می‌کنم و ایشان با قوت به کار خود ادامه می‌دهند. از شنیدن این سوال تعجب می‌کنم.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به صورت دائمی در اصفهان برگزار شود، پاسخی منفعل داد و بیان کرد: بخش اصلی جشنواره از سال ۶۹ تا کنون به صورت ناپیوسته در اصفهان برگزار شده است. اصفهان ظرفیت‌ها و تجربیات موفقی در این زمینه از خود نشان داده است. گفتگوهایی بین سازمان سینمایی، استانداری و شهرداری اصفهان برای انعقاد یک تفاهمنامه دائمی‌تر و ایجاد دبیرخانه‌ای جدی و تثبیت‌شده برای جشنواره در اصفهان درحال برگزاری است.

در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، تعدادی از فیلمسازان از وضعیتی که این جشنواره دچار آن است، ابراز نگرانی کردند و آن را به نقد کشیدند. تهیه‌کننده «موی گرگ» تاکید کرد که بدون همراهی نظام آموزشی و خانواده‌ها، آثار کودک و نوجوان تنها در جشنواره‌ها دیده می‌شوند و اکران عمومی ممکن نیست.

محمد حمزه‌ای فیلمساز نیز به خبرنگار مهر گفته بود: فیلم کودک در پروسه اکران جدی گرفته نمی‌شود و جایی در آشفته بازار اکران ندارد بنابراین سینماگران انگیزه‌ای برای فعالیت در حوزه تولید در این مدیوم سینمایی پیدا نمی‌کنند. سینما در گونه‌های مختلف سینمایی نیازمند نفس و نگاه تازه‌ای است و نسل نو و جوان سینمای ایران باید برای برون رفت از شرایط موجود در اولویت همفکری و تولید قرار گیرد.

حسین قناعت کارگردان «دختر برقی ۲» نیز در این باره به خبرنگار مهر بیان کرده بود: کاش حمایتی که برای تولید می‌شود، در زمان اکران هم وجود داشته باشد. اگر آموزش‌وپرورش با جشنواره همکاری کند و بچه‌ها را برای دیدن فیلم‌ها بیاورد خیلی تأثیرگذار است. تعداد فیلم‌های کودک هرچه بیشتر شود جشنواره هم پربارتر خواهد شد. توصیه من به مسئولان جشنواره این است که از تولید بیشتر حمایت کنند. متأسفانه تا امروز غیر از بنیاد سینمایی فارابی و پلتفرم ها حامی دیگری نداشته‌ایم. اگر تعداد تولید بالا برود، جشنواره رقابت بهتری پیدا می‌کند و فیلم‌ها بیشتر دیده می‌شوند.

انتشار فراخوان هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران

در هفته گذشته، سازمان سینمایی با هدف تقویت و حمایت از فضای تحقیق و پژوهش در سینمای ایران، فراخوان هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران را منتشر کرد.

در راستای تحقق اهداف فرهنگی دولت چهاردهم و کلان‌ برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی، کاربست فناوری‌های نوین در بهبود تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری، رونق اقتصاد فرهنگ و توسعه صادرات فرهنگی و نیز پاسداشت و تقویت اصالت و هویت ایرانی- اسلامی)، معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران را هم‌زمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌کند. در این فراخوان از نویسندگان، کارشناسان، منتقدان و فعالان حوزه سینما دعوت شده تا با ارسال آثار خود در این رویداد ملی شرکت کنند.

هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران در بخش های مختلفی چون کتاب (تالیف و ترجمه)، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری)، طرح های پژوهشی خاتمه یافته و مقالات علمی برگزار می‌شود.

خبرهایی از جشنواره فیلم کوتاه تهران

در هفته‌ای که گذشت، خبر رسید که جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اهدا می‌شود.

بر اساس تصمیم دبیر جشنواره امسال نیز طبق روال گذشته آرای مردمی از بین فیلم‌های بخش داستانی ملی اخذ می‌شود. در آیین پایانی جشنواره چهل و دوم برگ زرین و جایزه نقدی به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلق می‌گیرد.

همچنین، ۳۵ فیلم‌ اقتباسی (کتاب و سینما) حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران و فهرست آثار ۲۹ کارگردان فیلم‌اولی راه‌یافت به بخش غیررقابتی «استعداد نو» چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران منتشر شد.

بزرگداشت آرش رصافی نیز با عنوان «در ستایش ۳۵ سال تلاش برای فیلم کوتاه» در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود که فیلم این بزرگداشت را مجید توکلی می‌سازد.