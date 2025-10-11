حسین باغشیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گزارش‌های رسمی شهرداری، جایگاه فرهنگ و هنر کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالی‌که این دو مقوله، پایه‌گذار هویت اجتماعی و توسعه پایدار شهر هستند.

وی با اشاره به کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در عرصه هنر گفت: جامعه هنری کاشان علی‌رغم فعالیت گسترده، به دلیل نبود بازده اقتصادی مستقیم، نیازمند حمایت‌های جدی از سوی مدیریت شهری، فرمانداری و اداره ارشاد است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان تصریح کرد: از نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ارتباطات ملی، زمینه جذب بودجه‌های فرهنگی بیشتر برای کاشان را فراهم کند.

وی تاکید کرد: بسیاری از هنرمندان در اجرای برنامه‌هایی با محوریت آئین‌ها و هویت کاشانی با مشکلات مالی روبه‌رو هستند.

باغشیخی با یادآوری عنوانِ «چهارمین پایتخت کتاب ایران» برای کاشان خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و حضور مسئولان وزارت ارشاد در کاشان، می‌توان گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه متوازن فرهنگی و هنری برداشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از رویکرد فرهنگی استاندار، بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای رشد متوازن کاشان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی تأکید کرد.