تازه ترین جزئیات از برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی رئیس امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان درباره اقدامات پیش روی خانه جشنواره کودک و نوجوان گفت: یکی از رویکردهای اصلی سینماهای حوزه هنری حمایت و پشتیبانی از جریان سینمای کودک و نوجوان است. این حمایتها هم فقط به ایام جشنواره فیلم کودک و نوجوان محدود نمیشود، بلکه در زمان اکران و نمایش آثار سینمایی تلاش داریم که فیلمهای کودک و نوجوان در سازوکار توزیع فیلم مهجور و تک افتاده نباشند.
وی افزود: به گواه فعالان حوزه کودک و نوجوان، در زمان اکران انیمیشنها و فیلم های ویژه کودکان، سانسها و سالنهای اصلی زنجیره سینماداری بهمن سبز بهترین وضعیت سانسدهی را ارائه میکنند.
حسینی با بیان اینکه چهار سینمای موسسه بهمن سبز در خیابان تاریخی و بینالمللی چهارباغ اصفهان واقع شدهاند، گفت: برای ما خیلی ارزشمند است که سینماهای خیابان تاریخی چهارباغ اصفهان میزبان رویدادی باشد که موضوعش آوردن خانوادهها و کودکان به سینما است. جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به جهت راهبردی اهمیت ویژه ای برای بهمن سبز دارد و از این اتفاق مهم استقبال میکنیم تا یکی از نقاط مهم و راهبردی شهر اصفهان در اختیار این رویداد بین المللی قرار گیرد.
مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان تاکید کرد: همانطور که می دانید، خیابان چهارباغ اصفهان بهدلیل اهمیت توریستی، جایگاهی فراملی دارد. سالهای گذشته چهار سینمای ما میزبان جشنواره بودند و امسال ۲ سینما بهعنوان خانه جشنواره در خدمت این رویداد خواهند بود.
وی در ادامه گفت: مانند سالهای گذشته، با تدبیر مدیران فرهنگی سینماهای چهارباغ، تلاش میکنیم میزبانی شایستهای برای جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان رقم بزنیم. تلاش داریم که برنامههای جانبی برای پررنگتر کردن فضای جشنواره و جذب خانوادهها و کودکان به سینما در ایام جشنواره برگزار شود.
حسینی با اشاره به ظرفیتهای موجود در سینماهای چهارباغ اظهار کرد: پردیس سینمایی ساحل با ۹ سالن و ۱۰۰۵ صندلی و پردیس سینمایی چهارباغ با ۵ سالن و ۷۴۸ صندلی آمادگی کامل برای برگزاری این جشنواره را دارند. از آنجا که جشنواره بینالمللی کودک و نوجوان یکی از مهمترین جشنوارههای سینمایی کشور است، تمام تلاش خود را برای اجرای بهترین میزبانی بهکار میگیریم.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار خواهد شد؛ پردیس سینمایی «ساحل» و «چهارباغ» نیز به عنوان خانه جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، میزبان داوران کودک و نوجوان خواهند بود.
