فعالیت ۲۰۰ مدرسه صدرا در کشور؛ نوجوانان آینده سازان انقلاب اسلامی

حجت الاسلام میرحامد تقدیری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: بنیاد ملی نوجوان تبلیغات اسلامی با هدف همت نوجوانان برای حضور در انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی تلاش کرده نهضت و قیام نوجوانان را به مناطق شهری و روستایی کشور در همه استان ها ببرد.

تقدیری تصریح کرد: در قالب طرح دختران حاج قاسم بیش از ۱۲۰ هزار دختر نوجوان فرمانده میدان های سخت در کشور فعالیت می کنند.

وی با بیان این که ۳۶ هزار پسر آوینی هم در کشور فعالیت می کنند، افزود: در مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا هم ۲۱ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مسیر نوجوانی و قیام در راستای گام دوم انقلاب هستند.

تقدیری با تاکید بر این که در این مسیر نوجوانان را جدی گرفته ایم و به همه آنها امیدواریم، یاد آور شد: تلاش ما بر این است که همه نوجوانانی را که در شهرها و روستاهای کشور هستند، را با گفتمان انقلاب اسلامی با برگزاری برنامه های اردویی، بهره گیری از فیلم ها و رسانه ها و راه های مختلف دیگری که وجود دارد، آشنا کنیم تا برای حضور در گفتمان انقلاب اسلامی و میدان های مختلف آماده شوند.

۲۱ هزار و ۵۰۰ دانش آموز صدرایی

رئیس بنیاد ملی نوجوانی تبلیغات اسلامی با اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه شما باید به فراتر از مرزها بروید، افزود: در این راستا تلاش کرده ایم تا بین نوجوانان ایران با نوجوان های کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم.

تقدیری خاطرنشان کرد: همچنین تعدادی از نوجوانان با سفر به کشورهای منطقه از نزدیک با آن ها ارتباط بر قرار کرده اند.

وی با اشاره به این که در ۲۰۰ مدرسه علوم و معارف صدرای کشور حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر مشغول تحصیل هستند، افزود: به دلیل تغییر دولت ها در گسترش این مدارس در کشور پیشرفتی نداشته ایم اما تعداد دانش آموزان این مدارس از ۱۴ هزار به ۲۱هزار و ۵۰۰، نفر گسترش یافته است.

ارایه مدارس الگوی دولتی

تقدیری تاکید کرد: با ایجاد مدارس صدرا، تلاش کرده ایم که این مدارس، الگوی دولتی باشند و در راستای عدالت آموزشی و تربیتی که دغدغه مقام معظم رهبری است، اقدامات مناسبی در کشور انجام دهیم و مدارس صدرا در این نقش آفرینی موفقیت های داشته اند.

وی که دبیری قرارگاه نوجوانی شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم برعهده دارد، ادامه داد: از آن جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دغدغه سیاست گذاری در عرصه های مختلف فرهنگی را دارد، قرارگاهی به نام قرارگاه نوجوانی ایجاد شده تا از این طریق تلاش شود همه دستگاه های حاکمیتی، دولتی و فعالان مردمی، عرصه نوجوانی را جدی بگیرند زیرا ما به نوجوانان آینده انقلاب امیدواریم.