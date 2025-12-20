خبرگزاری مهر- گروه دین، حوزه و اندیشه: حوزه هنری کودک و نوجوان از مجموعه‌های وابسته به حوزه هنری انقلاب اسلامی است که در ۸ اسفند سال ۱۳۹۱ با تکیه بر فعالیت در عرصه تولید محصولات هنری کودک و نوجوان در قالب حوزه هنری شهر تهران ایجاد شد. اقدامات و تجربه‌های مدیریتی متعددی در این مجموعه صورت گرفت، ولی با توجه به احیای فعالیت‌ها در دوره تحولی حوزه هنری با گذشت دو سال از اقدامات دوره جدید، این مرکز در تلاش بود ضمن تولید برنامه‌های خلاق و نوآورانه در عرصه کودک و نوجوان در جهت ایجاد و یا گسترش هسته‌های مؤثر عرصه کودک و نوجوان نیز تلاش کرده و بتواند به صورت جریان ساز در این عرصه خود را نمایان سازد.



در همین حال مرکز نوآوری فرهنگی امید در نقطه آغازین سال ۱۳۹۵ با مأموریت شتاب دهی به کسب‌وکارهای نوپای فرهنگ‌بنیان، در بستر تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، در زمینه تولید محصولات و ارائه خدماتِ مؤثرِ چندرسانه‌ای تشکیل شده بود. فعالیت محوری این مرکز، شناسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مستعدِ جوان، در قالب گروه‌های نوپای خلاق و تلاش برای توسعه و تبدیل آنها به مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد محتوا بود. با شروع دوره تحولی حوزه هنری انقلاب اسلامی و توجه جدی به مساله کودک و نوجوان به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای تعمیق و توسعه جریان فرهنگی هنری، سیاست مرکز نوآوری امید، تمرکز موضوعی بر حوزه کسب و کارهای مرتبط با کودک و نوجوان و خانواده صورت گرفت. همچنین کارستان بهارستان نیز با توجه به سند مأموریتی خود که توجه به اولویت موضوعی کودک و نوجوان است، تلاش می‌کند که تیم‌های مستقر در پردیس را از طریق شناسایی گروه‌های مؤثر در این عرصه مستقر و فعال نماید.



با تجربه صورت گرفته در این روند از ابتدای سال ۱۴۰۳ با بسط مفهوم شکل گرفته در برنامه کودک و نوجوان حوزه هنری تلاش بر آن شد با توجه به قرابت مأموریتی و وجود نقش مکمل، این سه مجموعه در امتداد یک دیگر قرار گرفته و تجمیع قوا در این سه دارایی حوزه هنری صورت گیرد. این همگرایی از ابتدای سال ۱۴۰۳ با تحولات صورت‌گرفته؛ با تشکیل ساختار جدید و با طراحی راهبردی و تدوین سندهای راهبردی در سطوح مختلف آغاز و پیگیری شد. ماحصل این طراحی‌ها تثبیت، تقویت و یا ایجاد مراکز و پروژه‌هایی بود که با عنوان (مرکز فرهنگ و هنر امید) ساماندهی و بازنمایی شد.



مرکز فرهنگ و هنر امید یک مجموعه بهم‌رسان، خلاق و نوآور در حوزه کودک و نوجوان است که با تمرکز بر مسائل محتوایی و تربیتی، به خلق زنجیره‌ای از محصولات فرهنگی و هنری می‌پردازد و سعی دارد هسته‌های مسئله‌محور در این حوزه را شناسایی، تقویت و رشد دهد. این مجموعه رشد جمعی را بر تمرکز ساختارهای اداری ترجیح داده و با رویکردهای انقلابی، در پی تقویت شبکه فعالان و کنشگران این عرصه است. این مرکز شبکه مؤثر خود را با عنوان «خانواده امید» بازنمایی می‌نماید.



خانواده امید در حال حاضر از مرکز رشد، مرکز نوآوری، مرکز تولیدات هنری، مرکز صنایع فرهنگی و هنری، مرکز فعالیت‌های ترویجی و اندیشکده امید تشکیل شده که تلاش می‌کند همگرایی و هم افزایی لازم برای تقویت زنجیره تولیدات و محصولات حوزه کودک و نوجوان را بیش از پیش کند.

پرورش خلاقیت در دل محله‌ها و استان‌ها

یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های خانواده امید، راه‌اندازی ۲۰ باشگاه رشد نوجوان در سراسر کشور است. این باشگاه‌ها در هر استان به مرکزی برای تجمع و فعالیت نوجوانان تبدیل شده‌اند. رویدادهای هنری و فرهنگی با رویکرد ملی نیز از دل همین باشگاه‌ها بیرون می‌آیند. برای مثال، رویداد «بازیستا» که در قزوین برگزار شد، به نوجوانان فرصتی داد تا به ایده‌پردازی و خلق بازی‌های جدید بپردازند. از میان ۲۷۰۰ شرکت‌کننده در این رویداد، ۲۰۰ بازی طراحی شد و ۳۰ بازی به عنوان برگزیدگان معرفی شدند؛ بازی‌هایی که حالا آماده جذب سرمایه‌گذار برای تولید انبوه هستند و از نمایشگاه اختتامیه بازیستا مسیر خود را به سوی بازار آغاز کرده‌اند.



دسترسی به هنر و فرهنگ برای همگان

برند «با امید» که به توزیع و ترویج محصولات خانواده امید اختصاص دارد، برگزاری پویش‌های کتابخوانی، اجرای نمایش‌ها و اکران فیلم‌ها را در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است. این مرکز نه تنها در زمینه تولیدات کتاب و فیلم، بلکه در زمینه تولید و توزیع اسباب‌بازی و بازی‌های رومیزی نیز فعالیت دارد.