حجت‌الاسلام رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر حضرت آقا به این استان برکات فراوانی برای حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های فرهنگی به همراه داشت

وی افزود: در پی این سفر، چهار حوزه علمیه جدید در بجنورد تأسیس شد که از جمله آن‌ها حوزه علمیه امام خامنه‌ای است که به‌عنوان یکی از مصوبات این سفر آغاز به‌کار کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: پیش از سفر رهبری، در استان تنها تا پایه پنج حوزه علمیه فعالیت می‌کرد، اما اکنون تا پایه ده و حتی درس خارج نیز به‌صورت حضوری و وبیناری برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال‌های پس از سفر مقام معظم رهبری، زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی حوزه علمیه توسعه چشمگیری داشته و مراکز اقامتی و آموزشی متعددی نیز برای اساتید و طلاب احداث شده است.

نوری در پایان گفت: این سفر تاریخی نقطه عطفی در رشد علمی و فرهنگی استان بود و نباید از یادها برود؛ چراکه آثار و برکات آن همچنان در بخش‌های مختلف استان نمایان است.