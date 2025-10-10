  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

مشارکت فعال دختران حاج قاسم در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

مشارکت فعال دختران حاج قاسم در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: دختران حاج قاسم در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و کنش‌های مورد نظر، مشارکت فعالی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی امروز (جمعه) در مراسم اختتامیه رویداد سه‌روزه دختران حاج قاسم در دانشگاه بیرجند، که با حضور مدیر آموزش و پرورش بیرجند، مدیران مدارس صدرا، دختران حاج قاسم استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: دختران حاج قاسم در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و کنش‌های مورد نظر همواره مشارکت فعالی دارند.

وی با قدردانی از همه کسانی که در برپایی این رویداد فرهنگی و اجتماعی همکاری داشته‌اند، خطاب به دختران حاج قاسم شرکت‌کننده در این رویداد خاطرنشان کرد: از امروز که شما در مجموعه دختران حاج قاسم حضور دارید، باید در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استمرار «جنگ ۱۲ روزه»، برای انجام رویدادهای پیش‌مقدمه و اعتکاف برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشید.

سالاری مکی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های قرارگاه نوجوانی خراسان جنوبی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در استان، اقدامات مؤثری برای تربیت سربازان امام زمان(عج) در حال انجام است.

کد خبر 6617706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها