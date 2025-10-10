مشارکت فعال دختران حاج قاسم در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی امروز (جمعه) در مراسم اختتامیه رویداد سه‌روزه دختران حاج قاسم در دانشگاه بیرجند، که با حضور مدیر آموزش و پرورش بیرجند، مدیران مدارس صدرا، دختران حاج قاسم استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: دختران حاج قاسم در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و کنش‌های مورد نظر همواره مشارکت فعالی دارند.

وی با قدردانی از همه کسانی که در برپایی این رویداد فرهنگی و اجتماعی همکاری داشته‌اند، خطاب به دختران حاج قاسم شرکت‌کننده در این رویداد خاطرنشان کرد: از امروز که شما در مجموعه دختران حاج قاسم حضور دارید، باید در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استمرار «جنگ ۱۲ روزه»، برای انجام رویدادهای پیش‌مقدمه و اعتکاف برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشید.

سالاری مکی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های قرارگاه نوجوانی خراسان جنوبی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در استان، اقدامات مؤثری برای تربیت سربازان امام زمان(عج) در حال انجام است.