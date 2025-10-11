تربیت با رشد در دل سختی به وجود می آید؛ تقویت روحیه جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد تقدیری جمعه شب در نشست هم اندیشی و هم افزایی مباحث آموزشی، تربیتی، اجتماعی مدارس صدرای خراسان جنوبی اظهار کرد: اکنون وارد هشتمین سال فعالیت مدارس صدرا در کشور شده‌ایم.

رئیس سازمان مدارس صداری کشور و رئیس بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: عدد هشت عددی پربرکت است و به توفیق الهی، هشتمین سال حضورمان را از جوار حضرت امام رضا(ع) آغاز کردیم.

وی افزود: دانش‌آموزان این دیار مخلص، مجاهد و دلسوزند و ما باید قدر این نعمت را بدانیم چرا کهگاهی انسان در شلوغی و گرفتاری‌های مدیریتی، ارزش موقعیت خود را نمی‌فهمد، اما وقتی بازنشسته می‌شود و کنار می‌رود، تازه دلتنگ همان سختی‌ها می شود.

رئیس بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت تحمل دشواری‌ها در مسیر تربیت، گفت: مشکلات نه تنها پایان‌پذیر نیستند، بلکه عامل رشد ما هستند و اگر فکر کنیم روزی می‌رسد که دیگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد، اشتباه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: من از سال اولی که وارد مجموعه صدرا شدم، شاهد مشکلات زیادی از نبود ایزوگام گرفته تا کمبود امکانات اولیه بودم اما همین سختی‌ها برکت کار ما بوده است.

نماز جماعت محور تربیت اجتماعی

تقدیری در ادامه سخنان خود، با اشاره به اهمیت نماز جماعت در مدارس گفت: باید نماز جماعت را از یک برنامه روزمره به یک جریان فرهنگی تبدیل کنیم.

وی افزود: اگر نوجوان یاد بگیرد نماز را فقط در نمازخانه نخواند، بلکه بداند در هر شرایطی می‌شود نماز جماعت برپا کرد، آن وقت نماز برایش ماندگار می‌شود.

و رئیس بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به چالش‌های مالی مدارس و وابستگی به منابع دولتی گفت: باید مشکلات و مسائل را با روحیه مردمی و جهادی پیش ببریم و متکی به منابع مالی نباشیم.

مسئول مدارس صدرا با تشریح جایگاه این مدارس گفت: سازمان تبلیغات اسلامی اساساً نهاد مدرسه‌دار نیست؛ ما ستاد راهبری تربیتی هستیم. وظیفه ما پشتیبانی فکری و تربیتی است.

تربیت در سختی راز پرورش مدیران انقلابی

تقدیری با اشاره به فلسفه تربیت در مکتب صدرا گفت: هدف ما تربیت انسان‌هایی است که در سختی رشد می‌کنند چرا که در واقع تربیت با رشد در دل سختی ها به وجود می آید

وی یادآور شد: شهید جمهور، در دوران یتیمی و سختی بزرگ شد و همان تربیت، او را به اوج رساند و ما هم باید چنین روحیه‌ای را در دانش‌آموزان تقویت کنیم.

مسئول مدارس صدرا افزود: تربیت جهادی کار کردن در کمبود، امید داشتن در سختی و ایستادگی در برابر موانع است.