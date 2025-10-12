خداجو: ۲۰ درصد دانش آموزان لنگرودی در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند

محمد علی خداجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه شورای موسسین مدارس غیر دولتی گفت: امروز یکشنبه میزبان این جلسه مهم بودیم که با هدف بررسی مشکلات و یافتن راهکارهای ساماندهی بهتر و منظم‌تر مدارس غیر دولتی برگزار شد.

وی افزود: مدارس غیر دولتی در حال حاضر نقش مهمی در کاهش بار آموزش و تعلیم و تربیت بر دوش آموزش و پرورش دارند و وظیفه ما است که در کنار این دوستان باشیم و از آنها حمایت کنیم.

خداجو همچنین از آمادگی شهرستان لنگرود برای میزبانی دو رویداد بزرگ قرآنی خبر داد و گفت: برای برگزاری مسابقات سراسری قرآنی سمپادهای کشور و همچنین مسابقات دانش‌آموزی قرآنی استان گیلان آمادگی کامل داریم و امیدواریم این میزبانی‌ها در پیشرفت مباحث عترت و قرآن مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه مدارس غیر انتفاعی در شهرستان لنگرود تقریباً ۲۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهند، اظهار کرد: این جلسه با هدف پیشبرد مسائل مدارس غیر دولتی، رفع مشکلات موسسین و تقویت نظارت‌ها از سوی شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: با همت دادستان لنگرود و همکاری دستگاه قضائی، امسال برنامه‌ریزی خوبی برای بازگرداندن این کودکان به چرخه تحصیل انجام شده است.

خداجو افزود: تعداد کودکان بازمانده از تحصیل شناسایی شده در شهرستان نزدیک به ۱۱۴ نفر بود که با همکاری مشاوران، مدیران مدارس و دستگاه قضائی بسیاری از این دانش‌آموزان به مدرسه بازگشتند و امیدواریم روند بازگشت تحصیلی این دانش‌آموزان ادامه یابد.