احداث تاسیسات نظامی برای قطر در پایگاه هوایی آیداهوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از برنامه ارتش این کشور جهت احداث تاسیساتی در داخل پایگاه هوایی آیداهو برای قطر به منظور اسکان گروهی از جنگندههای اف-۱۵ و آموزش خلبانان قطری خبر داد.
به گفته هگست که در جریان دیدارش با وزیر دفاع قطر این خبر را اعلام کرد، این تاسیسات در پایگاه هوایی «ماونتن هوم» با هدف بهبود آموزشهای مشترک، افزایش قدرت انهدام و مشارکتپذیری نیروهای دو کشور ساخته خواهد شد.
مقامات پنتاگون میگویند که چنین تاسیساتی غیرمعمول نبوده و آمریکا پیش از این برای سایر متحدانش نیز تاسیسات مشابهی تاسیس کرده و پایگاه هوایی آیداهو همین حالا نیز میزبان یک اسکادران از جنگندههای سنگاپوری است.
کشور کوچک اما نفتخیز حاشیه خلیج فارس در تازهترین توافق آتشبس در نوار غزه، نقشی مهم ایفا کرد. دوحه، پایتخت قطر ماه گذشته همزمان با حضور تعدادی از سران حماس در این شهر به منظور بحث و تبادل نظر درباره توافق آتشبس، هدف حمله غافلگیرکننده رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
پیشتر نیویورکتایمز نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فرمانی اجرایی را امضا کرده که در آن نسبت به تضمین امنیت قطر در صورت حمله به این کشور متعهد شده است. به نوشته این رسانه، این فرمان ۲۹ سپتامبر به امضا رسیده است؛ یعنی سه هفته پس از حملات هوایی اسرائیل به محل اقامت مقامات حماس در دوحه که به خشم مقامات قطری و آمریکایی منجر شد و ابهاماتی را درباره قدرت ضمانتهای امنیتی آمریکا برای دوحه ایجاد کرد.
قطر همچنین میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و واشنگتن را ضمانتکننده اصلی امنیت خود میپندارد. این موضوع، حمله اخیر تلآویو به دوحه را برای مقامات قطری بیش از پیش غافلگیرکننده کرده است.
دوحه همچنین در جریان سفر ترامپ به قطر، یک هواپیمای لوکس ۴۰۰ میلیون دلاری به رئیس جمهور آمریکا اهدا کرد تا به عنوان هواپیمای «ایر فورس وان»(هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا) مورد استفاده قرار بگیرد.
