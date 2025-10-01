به گزارش خبرگزاری مهر، به نوشته نیویورک‌تایمز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فرمانی اجرایی را امضا کرده که در آن نسبت به تضمین امنیت قطر در صورت حمله به این کشور متعهد شده است.

به نوشته این رسانه، این فرمان ۲۹ سپتامبر به امضا رسیده است؛ یعنی سه هفته پس از حملات هوایی اسرائیل به محل اقامت مقامات حماس در دوحه که به خشم مقامات قطری و آمریکایی منجر شد و ابهاماتی را درباره قدرت ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای دوحه ایجاد کرد.

نیویورک‌تایمز نوشت: به نظر می‌رسد که این فرمان اجرایی با هدف اطمینان دادن به قطر درباره عدم وقوع دوباره چنین حملاتی امضا شده است. در این فرمان قید شده است که هرگونه حمله علیه قطر، به مثابه تهدید علیه صلح و امنیت آمریکا تلقی خواهد شد.

قطر میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و واشنگتن را ضمانت‌کننده اصلی امنیت خود می‌پندارد. این موضوع، حمله اخیر تل‌آویو به دوحه را برای مقامات قطری بیش از پیش غافلگیرکننده کرده است.

در این فرمان آمده است که اگر به قطر حمله شود، آمریکا باید «تمام اقدامات قانونی و مقتضی شامل اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و در صورت نیاز نظامی را برای دفاع از منافع آمریکا و کشور قطر اتخاذ کند»!