آریانی:۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق در قرچک وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،احمد آریانی،صبح شنبه،در حاشیه آیین کلنگزنی نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی قرچک،از اجرای چند طرح تولید انرژی در قرچک خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از نیروگاههای جدید دولتی و خصوصی، ۱۰۰ مگاوات ظرفیت تازه تا تابستان سال آینده وارد مدار خواهد شد.
آریانی در ادامه اظهار داشت: هدف از اجرای این پروژهها، رفع ناترازی و ارتقای پایداری شبکه برق قرچک است.
وی با اشاره به برآوردهای اداره برق قرچک افزود: کسری برق در سال جاری حدود ۵۰ مگاوات برآورد شده بود و با احداث نیروگاه خورشیدی جدید، بخش عمدهای از این کمبود جبران خواهد شد.
آریانی گفت: علاوه بر پروژه دولتی نیروگاه ۵۰ مگاواتی که عملیات اجرایی آن آغاز شده، برنامهریزی برای احداث دو طرح دیگر در دستور کار قرار دارد؛ یکی از این طرحها با ظرفیت ۲۵ مگاوات با سرمایهگذاری بخش خصوصی و دیگری در مجاورت شهرک صنعتی قرچک توسط شرکت شهرکهای صنعتی احداث میشود.
معاون عمرانی فرمانداری قرچک ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرحها، در مجموع ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به شبکه شهرستان افزوده خواهد شد و تابآوری شبکه برق منطقه به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
وی درباره نحوه اتصال این پروژهها به شبکه برق گفت: تأمین انرژی شهرک صنعتی و نقاط مختلف شهرستان از طریق پنج فیدر طراحی شده انجام میشود و در صورت مازاد تولید، انرژی تولیدی در اختیار صنایع مستقر در شهرک صنعتی قرار خواهد گرفت.
