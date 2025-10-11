استان تهران برنامه ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را کلید زد

به گزارش خبرنگار مهر،حشمتالله عسگری،صبح شنبه، در مراسم آغاز بهرهبرداری و کلنگزنی نیروگاههای خورشیدی، از برنامهریزی گسترده برای ایجاد ظرفیت ۳ هزار مگاواتی انرژی خورشیدی در استان خبر داد و تأکید کرد که این اقدام در راستای جبران کسری برق و تقویت شبکه انرژی استان اجرایی خواهد شد.
عسگری، در ادامه اظهار داشت: کمیته انرژی استان تهران از زمان شروع فعالیت دولت سیزدهم به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و تمرکز اصلی آن بر توسعه انرژیهای پاک و مدیریت هوشمند مصرف برق بوده است.
وی با اشاره به تسهیل روند صدور مجوزها خاطرنشان کرد: فرایند تخصیص زمین و صدور جوازهای ساخت پروژههای نیروگاهی به شدت تسریع شده است، به گونهای که هماکنون تنها با یک یا دو مجوز، طی کمتر از یک هفته امکان آغاز عملیات اجرایی پروژهها فراهم میشود.
عسگری ادامه داد: اکنون بیش از ۱۰ هزار مگاوات پروژه خورشیدی دارای پروانه ساخت هستند که حدود هزار پروژه در مرحله ساخت به سر میبرند و پیشبینی میشود ظرف یک سال آینده به شبکه سراسری برق متصل شوند، بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات، امروز با حضور رئیسجمهور کلنگزنی شد و پروژه ۵۰ مگاواتی دیگر نیز با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در دست اجرا است که تا سال آینده بهرهبرداری خواهد شد.
وی در خصوص اراضی تخصیص یافته افزود: تا کنون پنج هزار هکتار زمین برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته و مجوزهای لازم برای ۱۰ هزار هکتار زمین دیگر نیز صادر شده است تا ظرفیتهای بیشتری برای سرمایهگذاری فراهم شود.
معاون استاندار تهران در پایان هدف کلان استان را ایجاد ظرفیت ۳ هزار مگاواتی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر اعلام کرد و گفت: علاوه بر این ظرفیت، هزار مگاوات برق از طریق روش CSP (جمعآوری حرارت خورشیدی) و ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز از طریق بازسازی و نوسازی نیروگاههای حرارتی قدیمی به شبکه اضافه خواهد شد تا تامین برق استان به صورت پایدار تضمین شود.
