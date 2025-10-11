هنجار شکن سابقه دار محله شیوا در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس چندی پیش ماموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی اراذل و اوباش محله شیوا دریافت کردند که برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند.

بنابراین گزارش برابر بررسی های صورت گرفته مشخص شد بین تعدادی از اوباش محله شیوا درگیری صورت گرفته که باعث رعب و وحشت شدیدی در منطقه شده و در پایان این درگیری با تیراندازی از سوی یکی از اوباش چند تن از حاضران در درگیری مجروح شده اند.

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی پلیس عامل اصلی این درگیری شناسایی و مشخص شد از اوباش سابقه دار منطقه است که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم به محل اختفای وی اعزام شدند و طی یک عملیات ضربتی او را در مشیریه دستگیر کردند.

گفتنی است، متهم در بازجویی های انجام شده ضمن اعتراف به جرم خود به ایجاد درگیری، تیراندازی با سلاح گرم و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان اعتراف و با تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.