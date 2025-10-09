سرهنگ نعمتی: ۳ سارق و مالخر دوچرخه در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ امام قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموارن با انجام کارهای فنی و تخصصی، ۲نفر سارق و ۱ نفر مالخر را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

نعمتی افزود: متهمان دستگیر شده در تحقیقات و بازجویی پلیس، به ۳۹ فقره سرقت دوچرخه و موتورسیکلت و پمپ آب اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۳۱ دستگاه دوچرخه و۷ دستگاه پمپ آب و ۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد و بیان داشت:اموال مسروقه پس از شناسایی مالباختگان طی صورتجلسه ای به آنان تحویل داده شد.

سرهنگ نعمتی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند،از شهروندان درخواست کرد: توصیه های پلیس را درجهت حفظ و نگهداری اموال و پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و مهم، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.