  1. استانها
  2. قزوین
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

دستگیری عاملان درگیری دسته جمعی در شفیع آباد

دستگیری عاملان درگیری دسته جمعی در شفیع آباد

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از دستگیری ۶ نفر از عاملان درگیری دسته جمعی در روستای شفیع آباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر گفت: شب گذشته یک مورد درگیری دسته جمعی در روستای شفیع اباد این شهرستان رخ داد، که طی گزارش به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۷ غیاث آباد در محل حادثه حضور یافتند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی و تحقیقات محلی مشخص شد که در این درگیری، دو خانواده که سابقه درگیری قبلی هم دارند پس از توهین و تهدید پیامکی با یکدیگر درگیر و با استفاده از چوب و چماق یکدیگیر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند که با حضور پلیس ۶ نفر از عاملان درگیری و برهم زنندگان نظم دعوا دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین در پایان از برخورد قاطع پلیس در مواجهه با برهم زنندگان نظم و امنیت خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد این چنینی مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد خبر 6622245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها