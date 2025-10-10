به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح جمعه در حاشیه انجام یک ماموریت پلیسی با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: ماموران کلانتری ۱۳ شهرک گلستان سمنان مامور رسیدگی به این پرونده شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس به کار گرفته شد، افزود: نتیجه مجموعه تلاش ها کشف هویت سارق بود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه متهم تحت مراقبت و تعقیب قرار گرفت، ابراز داشت: سرانجام طی عملیات غافلگیرانه و انجام هماهنگی های لازم متهم دستگیر شد.

حسینی با بیان اینکه سارق سابقه دار به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: این متهم به انجام ۲۲ فقره سرقت محتویات خودرو در شهر سمنان اعتراف کرده است.

وی افزود: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان سمنان ارجاع داده شده است.