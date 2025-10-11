  1. استانها
وقوع سرقت از موتور خانه شهرداری سمنان؛ ۲ سارق دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از وقوع سرقت آهن آلات موتورخانه شهرداری سمنان خبر داد و گفت: با تلاش پلیس دو سارق شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از وقوع سرقت مقادیری آهن از موتورخانه شهرداری سمنان خبر داد و ابراز داشت: بلافاصله تحقیقات پلیسی در این خصوص آغاز شد.

وی با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۳ مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، افزود: بررسی ها منتهی به شناسایی سارق و محل مخفیگاه آهن آلات سرقتی شد.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه متهم آهن آلات را زیر درخت و بوته های کنار جاده کمربندی برای فروش پنهان کرده بود، ابراز داشت: متهم طی عملیات ضربتی دستگیر شد.

عرب با بیان اینکه متهم به مقر انتظامی انتقال و به همدستی با یکی از دوستان خود اقرار داشته است، تصریح کرد: در کمترین زمان متهم دوم نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهمان طی بازجویی های فنی به انجام پنج فقره سرقت اماکن دولتی و قطعات خودرو اقرار داشتند، افزود: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

