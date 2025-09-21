به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت در مهدیشهر موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: این سرقت‌ها در حوزه لوازم و قطعات خودرو بوده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله اکیپی تشکیل و پرونده مورد بررسی واقع شد، افزود: تحقیقات میدانی و اطلاعاتی پلیس که بیشتر آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با بیان اینکه با تلاش نیروی انتظامی مهدی‌شهر هویت سارق مورد شناسایی قرار گرفت، ابراز داشت: پلیس توانست این متهم را طی عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دهد.

گیلانی با بیان اینکه این متهم ۲۳ ساله جوان معتاد و سابقه دار بوده است، تصریح کرد: سارق به انجام پنج فقره سرقت اقرار داشته است.

وی با تاکید بر اینکه پرونده متهم تشکیل و به مقامات قضائی معرفی شد، افزود: قطعاً با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد بدون مماشات برخورد می‌شود.