دستگیری سارق سیم و کابل در شاهرود؛ ۳۰ فقره سرقت در پرونده متهم بود

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق سیم و کابل در شاهرود خبر داد و گفت: این متهم به انجام ۳۰ فقره سرقت اقرار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت در شاهرود موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: بلافاصله اکیپی تشکیل و تحقیقات آغاز شد.

وی با بیان اینکه در این ماموریت پلیس های تخصصی نیز به کار گرفته شدند، افزود: صحنه های سرقت به دقت بررسی و سرنخ ماجرا کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه پلیس شاهرود توانست طی اقدامی غافلگیرانه سارق را در مخفیگاهش دستگیر کند، ابراز داشت: متهم از سارقان سابقه دار و حرفه ای بوده است.

حسینی با بیان اینکه متهم به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: سارق طی بازجویی های فنی به انجام ۳۰ فقره سرقت اقرار داشته است.

وی افزود: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

