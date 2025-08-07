دستگیری سارقان سیم و کابل برق در شاهرود؛ پراید سرقتی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه محمود گیلانی بعد از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت در شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی برای یافتن رد و نشانی از سارق یا سارقان وارد میدان شدند.

وی با بیان اینکه مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام اقدامات لازم و به کارگیری همه ظرفیت‌ها موفق به یافتن یک سرنخ شدند، افزود: پراید سفید رنگ سرقتی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با بیان اینکه پلیس توانست سارق را در مخفیگاهش دستگیر کند، ابراز داشت: متهم به انجام ۲۳ فقره سرقت سیم و کابل اعتراف کرده است.

گیلانی با بلند اینکه سارق به همدستی با سه نفر دیگر در این پرونده اقرار داشته است، تصریح کرد: با هماهنگی پلیس استان قم این سه نفر نیز دستگیر شدند.

وی با تاکید بر اینکه گریزی از چنگال پلیس نیست، افزود: متهمان حرفه‌ای بعد از تشکیل پرونده با دستور قضائی روانه زندان شدند.