آغاز مطالعاتی ۵ هزارهکتار از اراضی بازفت به کشت گیاهان دارویی

اسحاق کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت وپتانسیل کشت گیاهان دارویی در بخش بازفت اظهار داشت: با هدف ایجاد زراعت پراکنده و کم آب خواه با سازگاری به محیط جنگلی و مرتعی طرح کشت گیاهان پرارزش در ۴ نمونه زعفران وموسیر و آویشن و گل محمدی در بخش بازفت اجرا می‌شود.

کریمیان افزود: گونه‌های گیاهان دارویی با هدف اشتغالزایی وکسب درآمد و احیاء و حفظ تنوع زیستی وجلو گیری از فرسایش خاک و محافظت از جنگل‌های بلوط انتخاب شد.

وی با اشاره به اصول طراحی وانتخاب مکان گفت: حاصلخیزی و زهکشی و شیب ملایم خاک و مدیریت منابع آبی وذخیره آب باران جهت استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای و کاشت هدفمند درمسیر نور خصوصاً در جنگل‌های بلوط از اصول انتخاب مکان برای کشت است.

کریمیان عنوان کرد: الگوی کشت پیشنهادی براساس ترکیب وتراکم و نوع سازگاری بذرها با مکان صورت می‌گیرد.

این کارشناس ارشد علوم کشاورزی ومهندسی آب گفت: سبک کشت بذرها براساس عوامل محیطی وشرایط اقلیمی در گستردگی مراتع کشت می‌شوند مانند موسیر در زیر سایبان سبک بلوط و لبه‌های اراضی به صورت کاشت ردیفی و آویشن و در کنار جاده‌ها وبخش های شیب دار برای کنترل فرسایش به صورت بوته‌ای وگل محمدی طبق دسترسی به منابع آبی و نور ومسیر دسترسی به صورت درختچه‌ای وزعفران در اراضی کم آب با نیاز آب باران ودر اراضی مورد هدف کشت می‌شوند.

سرپرست جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح باتوجه به اراضی کوچک وخرده مالکی می‌تواند یک اشتغالزایی فصلی ثابت با محوریت کاشت و برداشت و فرآوری وبسته بندی و باعرضه آن با بازارهای محلی و شهری برای بومیان ایجاد کند.