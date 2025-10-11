  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

آغاز مطالعاتی ۵ هزارهکتار از اراضی بازفت به کشت گیاهان دارویی

آغاز مطالعاتی ۵ هزارهکتار از اراضی بازفت به کشت گیاهان دارویی

کوهرنگ-سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ گفت: مطالعات استعداد یابی وپتانسیل در سطح ۵ هزار هکتار از اراضی و جنگل‌ها به زیر کشت گیاهان دارویی در بخش بازفت شهرستان کوهرنگ آغاز شده است.

اسحاق کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت وپتانسیل کشت گیاهان دارویی در بخش بازفت اظهار داشت: با هدف ایجاد زراعت پراکنده و کم آب خواه با سازگاری به محیط جنگلی و مرتعی طرح کشت گیاهان پرارزش در ۴ نمونه زعفران وموسیر و آویشن و گل محمدی در بخش بازفت اجرا می‌شود.

کریمیان افزود: گونه‌های گیاهان دارویی با هدف اشتغالزایی وکسب درآمد و احیاء و حفظ تنوع زیستی وجلو گیری از فرسایش خاک و محافظت از جنگل‌های بلوط انتخاب شد.

وی با اشاره به اصول طراحی وانتخاب مکان گفت: حاصلخیزی و زهکشی و شیب ملایم خاک و مدیریت منابع آبی وذخیره آب باران جهت استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای و کاشت هدفمند درمسیر نور خصوصاً در جنگل‌های بلوط از اصول انتخاب مکان برای کشت است.

کریمیان عنوان کرد: الگوی کشت پیشنهادی براساس ترکیب وتراکم و نوع سازگاری بذرها با مکان صورت می‌گیرد.

این کارشناس ارشد علوم کشاورزی ومهندسی آب گفت: سبک کشت بذرها براساس عوامل محیطی وشرایط اقلیمی در گستردگی مراتع کشت می‌شوند مانند موسیر در زیر سایبان سبک بلوط و لبه‌های اراضی به صورت کاشت ردیفی و آویشن و در کنار جاده‌ها وبخش های شیب دار برای کنترل فرسایش به صورت بوته‌ای وگل محمدی طبق دسترسی به منابع آبی و نور ومسیر دسترسی به صورت درختچه‌ای وزعفران در اراضی کم آب با نیاز آب باران ودر اراضی مورد هدف کشت می‌شوند.

سرپرست جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح باتوجه به اراضی کوچک وخرده مالکی می‌تواند یک اشتغالزایی فصلی ثابت با محوریت کاشت و برداشت و فرآوری وبسته بندی و باعرضه آن با بازارهای محلی و شهری برای بومیان ایجاد کند.

کد خبر 6618578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها