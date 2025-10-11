  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

حداقل ۲۲ نفر در پی بارش شدید باران در مکزیک جان باختند

در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل و رانش زمین در مرکز و شرق مکزیک، حداقل ۲۲ نفر کشته و هزاران خانه آسیب دیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سنگین‌ترین تلفات در ایالت هیدالگو در شرق مکزیک گزارش شده است که در آن ۱۶ نفر جان خود را از دست داده و حدود ۱۰۰۰ خانه آسیب دیده‌اند. در ایالت پوئبلا در مرکز مکزیک، ۵ کشته و ۱۱ مفقود ثبت شده است، در حالی که دو نفر در وراکروز و یک نفر در کرتارو- یک کودک- کشته شده‌اند.

کلودیا شینباوم، رئیس جمهور مکزیک، گفت که آژانس‌های فدرال و ایالتی برای بازگرداندن برق، بازگشایی جاده‌ها و ارائه کمک‌ها با هم همکاری می‌کنند.

آژانس ملی حفاظت مدنی اعلام کرد که ۳۱ ایالت از ۳۲ ایالت مکزیک تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و توفان گرمسیری ریموند بارندگی را در امتداد ساحل اقیانوس آرام تشدید کرده است.

