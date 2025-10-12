سیل در مکزیک ۴۲ کشته و ۲۷ مفقود برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هماهنگ کننده ملی دفاع مدنی مکزیک (CNPC) اعلام کرد که در پی بارشهای شدید در ایالتهای وراکروز، پوئبلا، هیدالگو، کرتارو و سن لوئیس پوتوسی سیل جاری شد و طی آن ۴۲ نفر جان باخته و ۲۷ نفر مفقود شدهاند.
بر این اساس، تلاشها و فعالیتهای امدادی برای نجات مفقودین ادامه دارد.
کلودیا شینبائوم پاردو، رئیسجمهور مکزیک با فرمانداران ۵ ایالت که بیشترین آسیب را از سیل دیدهاند، جلسهای برخط برگزار و اعلام کرد: کمبودی در امدادرسانی نخواهیم داشت. تیمها و مقاماتی از دولت مکزیک برای پاکسازی جادهها و ارائه کمک به مردم در محل مستقر شدهاند.
به گزارش رسانههای مکزیک، این بدترین فاجعه سیل در سالهای اخیر بوده و هزاران نفر در ۵ ایالت مذکور بدون برق ماندهاند.
