دریافت 35 MB کد خبر 6618728 https://mehrnews.com/x39gG6 ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ کد خبر 6618728 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ ادای احترام قهرمانان کشتی به مادر شهید زین الدین ادای احترام قهرمانان کشتی به مادر شهید زین الدین در افتتاحیه فیلم سینمایی «مجنون» را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط فرمانده جوانی که جزایر مجنون را آزاد کرد نوری: مجنون روایتی تأثیرگذار از شهید زینالدین و تداوم راه مقاومت است برچسبها امیرحسین زارع کشتی آزاد کشتی فرنگی فدراسیون کشتی فیلم مجنون مهدی زین الدین
